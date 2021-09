PINAULT, Soeur Jacqueline



À l'infirmerie de la Maison-Mère, 560, chemin Sainte-Foy, Québec, le 31 août 2021, à l'âge de 90 ans et 10 mois, est décédée sœur Jacqueline Pinault, (sœur Jacques-Marie), sœur de Saint-Joseph de Saint-Vallier, fille de feu Jacques Pinault et de feu Cécile Dubé, originaire de Québec. Elle était dans la 70e année de sa profession religieuse.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, 701, avenue Nérée-Tremblay, Québec, sous la direction de la maison funéraire Lépine Cloutier / Athos. Sœur Jacqueline laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, les associé(e)s de la communauté, ses cousins et cousines qu'elle considérait comme ses frères et sœurs : Céline Dubé c.n.d., Laurent Dubé (Feu Laurette Beaulieu), Monique Dubé (Lionel Rainville), André Dubé (Lise Bernard), feu Mariette Dubé, Michel Dubé (Huguette Paquin), Francine Dubé (Michel Morneau), Jacqueline Dubé (Daniel Thériault) et Jacques Dussault (Réjeanne Pelletier) ainsi que ses nombreux amis(es).