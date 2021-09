CARON, Jean-Guy



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jean-Guy Caron, à l'âge de 84 ans, époux de dame Fleurette Dufour. Il nous a quittés paisiblement le 22 août 2021, entouré de ses trésors. Il était le fils de feu monsieur Robert Caron et de feu dame Thérèse Tremblay. Il demeurait à Cap-Rouge.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Fleurette, ses enfants: Guylaine (Yves Gendron), Natalie et Christian (Isabelle Dion); ses petites-filles: Amélie (Simon Garceau) et Claudel (Marc-Antoine Duchesne); ainsi que plusieurs belles-sœurs, beaux-frères, autres parents et amis. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du 5e étage du Centre d'hébergement Côté Jardins, pour leur dévouement et leur professionnalisme.