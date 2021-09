TREMBLAY DUVAL, Charlotte



À Québec, le 11 août 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée subitement dame Charlotte Tremblay, épouse de feu Roch Duval. Elle était la fille de feu Blanche Bhérer et de feu Joseph Tremblay. Native de St-Fidèle, Charlevoix, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 9h à 11h.et de là, au cimetière Notre-Dame-de-Belmont.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Rémi, Clément (feu Marie-Alice Truchon), Lucien (feu Anne-Marie Lemoyne), Joseph-Aimé (feu Pauline Boies), Alba (feu Alphonse Savard), Sœur Julienne S.C.Q., feu Simon, Sœur Alice S.C.Q., feu Michel, Joachim (Auberte Brassard), Bertrand et Lucie. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Duval: feu Paul (Marie Bergeron), feu André (feu Fabienne Deschênes), feu Claire (feu Paul Bergeron), feu Thérèse, feu Monique, Gabrielle (feu Claude Frémont) et Laurent (Esther Hamel), ainsi que de nombreux neveux et nièces des familles Tremblay et Duval. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.