MARCOUX, Henri-Paul



À son domicile, le 30 août 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Henri-Paul Marcoux, époux de madame Pierrette Bisson, fils de feu Arthur Marcoux et de feu Yvonne Comeau. Il demeurait à Lévis (Pintendre). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: José (Thuy Lam), Éric (Alexandra Povstyanaya) et Jonathan (Sophie Cypihot); ses petits-enfants: Alexanne, Océanne, Justine, Olivia, Victoria, Audrey, Zara et Mia; ses frères et soeurs: Rosaire (Lise Ouellet), Daniel (Aline Blais), Yvon (feu Gaétane Blanchet), André (Hélène Côté), Louise (Louis Delisle), Claire, Jean (Claudine Caron) et Alain (Chantal Turcotte); ses beaux-frères et sa belle-soeur de la famille Bisson: Gilles (Lucie Desrosiers), Murielle (Jean-Guy Guillemette) et Michel (Nancy Rancourt), ses neveux et nièces qui l'aimaient ainsi que ses tantes, ses cousins, ses cousines et tous ses bons amis qui l'appréciaient. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de prévention du suicide, https://www.cpsquebec.ca/faire-un-don/.Étant donné la situation qui prévaut, les mesures sanitaires sont toujours en vigueur.suivie de la mise en terre de l'urne au cimetière Mont-Marie.