DAKIN, Diane



À l'Hôpital Général de Québec, le 1er septembre 2021, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Diane Dakin, fille de feu dame Marie-Jeanne Devost et feu monsieur Horace Dakin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Frédéric Drouin (Mélina Bouchard), sa petite-fille Aurély Drouin et feu Christian Drouin (Annie Gosselin); le père de ses enfants Rock Drouin (Hélène Côté); ses frères et sœurs: Gisèle, René (Micheline Ouellet), feu Yvon (feu Denise Lapointe), Jean-Claude (Mariette Pageau), Denise, feu Jacques, feu Hélène (André Berher), Christiane (Alain Côté), Cécile (Michel Bonaparte), Sylvain (Louisette Normand), feu Mario, Louise et Paul (Cathy Levesque); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.