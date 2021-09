MERCIER, Marcel



Au CHUS Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 31 août 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé paisiblement notre père M. Marcel Mercier, époux de Jacqueline Veilleux depuis 60 ans. Né à Ste-Marie de Beauce, il était le fils de feu Edgard Mercier et de feu Marie-Stella Couture. Outre son épouse chérie, M. Mercier laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés, André (Francine Lemieux), Éric (Caroline Jarry) et sa fille Anne (Sylvain Busque), ses adorables petits-enfants, Thomas (Thomas Pope), Mégane (Jérémy Renaud), Victor (Marie-Maude Côté), Alec, Zachary et William. Son décès nous permet aussi de porter dans notre cœur ses frères et sœurs, feu Guy (Mado Rodrigue), feu Roland (Réjeanne Gilbert), feu Clément (Ginette Cloutier), feu Claude (Colette Bellavance), Jean (Luce Cloutier), Jacqueline (Denis Grondin) et Yvon (Monique Lacasse). Il affectionnait la compagnie de tous ses beaux-frères et belles-sœurs, Jacques (Agathe Gagné), Marcel, Michel (Denise Guay), Laval (feu Michelle Bisson), Denis (Lise Lamontagne), Camil, Martine (Marcel Cliche), Brigitte (Renald Poulin) et Pierre (Liette Ruest). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, tous appréciés, et autres parents et ami(e)s. Marcel et sa famille remercient de tout cœur tout le personnel des soins palliatifs du CHUS Hôtel-Dieu. La famille vous accueillera au complexe de lade 9h30 à 12h30.et par la suite un repas sera servi sur invitation.