HUNTER, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Québec le 6 septembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Robert Hunter, époux de Dame Lucidia Calas Rendon et fils de feu madame Simone Bourget et de feu monsieur Elmer Hunter. Outre son épouse il laisse dans le deuil les filles de son épouse : Maureen et Eldriss ainsi que sa petite-fille Valéria. Il était également le frère de Murielle (André Bédard), feu Raymond (France Coulombe), Dyane (feu Jean-Guy Borgia, Roch Boily). Il laisse également dans le deuil son neveu Jimmy Hunter et sa filleule Valérie Borgia (Frédéric Poulin) et Gabriel Poulin Borgia ainsi que plusieurs, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s.Il a été confié àLa famille remercie tout le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins.