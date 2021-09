GUAY, Denise



" Denise est partie rejoindre son Raymond qui l'avait quittée le 1er août 2002 après 48 ans de vie amoureuse. Elle s'est tellement ennuyée de lui. Quelle joie de se retrouver! "Au Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog, le 31 janvier 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Denise Guay. Elle était l'épouse de feu monsieur Raymond Matte, fille de feu madame Annie Demers et de feu monsieur J. Edmond Guay. Originaire de Québec, elle résidait à Stanstead depuis 2019.L'inhumation des cendres suivra à 11 h 30 au cimetière Saint-Charles, 1120 Saint-Vallier O. Par la suite, la famille recevra les condoléances jusqu'à 14 h 30 autour d'un goûter offert à la salle Abbé-Lucien-Godbout de la Maison Maizerets, 2000, boul. Montmorency.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Luc (Francine Grenier), Danielle (Joel Gill), Gilles, Claudette (Pierre Gagné), Benoit (Geneviève Beaulieu) et Sylvain (Sabrina Langlois); ses petits-enfants : Frédéric Matte, Marc-Olivier et Benjamin Tourigny, Francesca Matte, Anouk Dugas, Étienne et Marie Pelletier-Matte et Vladimire et Ambroise Matte; son arrière-petit-fils Maël Matte ainsi que ses cousins et cousines, ses neveux et nièces et ses ami(e)s. Outre ses parents, elle est partie rejoindre ses frères : Lionel, Fernand (Liliane Morency), Léopold, Raymond (Élodie Drolet) et Benoît (Yolande Auclair); son beau-frère Gérard Matte (Denise); sa belle-sœur Thérèse Matte et sa grand-mère Camille Dumond. La famille tient à adresser des remerciements particuliers aux membres du personnel du Manoir Stanstead pour leur abnégation exemplaire ainsi qu'à ceux du Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog qui ont fait preuve d'un dévouement et d'une délicatesse sans borne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de l'Estrie, 740 rue Galt Ouest, bureau 112, Sherbrooke (QC) J1H 1Z3, téléphone : 819 821-5127.https://alzheimer.ca/estrie/fr/agissez/faites-un-donNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.