TOURVILLE, Francine



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 29 août 2021, à l'âge de 62 ans, tout doucement et entouré de l'amour de sa famille nous a quittés dame Francine Tourville. Née à Québec, le 23 juillet 1959, elle était la fille de feu dame Jeannette Drolet et de feu monsieur Michel Tourville. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront par la suite déposées au cimetière St-Charles. Francine laisse dans le deuil ses sœurs: Micheline (feu Jean-Guy Paré), Lise (Michel Ferland), Nicole (Gaston Grenier); ses neveux et nièces: Mélanie Ferland (Daniel Fraser), Éric Ferland, Pascal-Hugo Paré (Tommy Larouche), Jean-Philippe Grenier (Anne-Marie Poulin), Christine Grenier (Stéphane Manikis); ses arrière-petits-neveux et nièces: Maxime, son filleul Olivier, Victoria, Édouard, Mélina, Anthony; ses tantes: Claire Tourville, Rita Drolet, Aline Dorval; ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Un immense merci aux membres des équipes médicales et des soins infirmiers de l'unité d'hémato-oncologie et des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins prodigués et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, pavillon Hôtel-Dieu, Centre intégré cancérologie (CIC), Tél.: 418-525-4385, Site: www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec. Les funérailles sont sous la direction de