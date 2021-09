Activités culturelles: quoi voir ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Le guide de la famille parfaite

Photo courtoisie, Films Opale

Un des gros succès de l’été au box-office québécois, la comédie dramatique Le guide de la famille parfaite est maintenant disponible sur Netflix partout au Canada. Dans cette satire amusante et souvent touchante, le tandem Louis Morissette-Ricardo Trogi (Le mirage) explore les phénomènes de la surparentalité et de l’anxiété de performance. La jeune Émilie Bierre offre une performance émouvante dans la peau d’une adolescente qui a du mal à soutenir la pression imposée par son père.

► Où : Netflix

— Maxime Demers

Cendrillon

Cendrillon fait peau neuve, nous revenant aujourd’hui dans une nouvelle formule revue et actualisée, gracieuseté de la cinéaste américaine Kay Cannon. Ce qu’on retient le plus de cette relecture aux accents féministes ? Les airs empruntés à Madonna, Queen et autre Jennifer Lopez, puis les performances des toujours excellents Idina Menzel et Billy Porter, ce dernier offrant une alternative particulièrement intéressante au personnage classique de la fée marraine. C’est mignon, c’est divertissant et, même si ça ne révolutionne pas le genre, ça permet de s’évader jusqu’au pays des merveilles le temps d’une soirée.

► Où : Prime Video

— Bruno Lapointe

Des Francos en direct sur le web

Photo courtoisie

Les Francos en mode réduit se poursuivent au quartier des Spectacles, à Montréal, jusqu’à demain. Si vous n’avez pu obtenir de billets pour l’un des concerts extérieurs, ou que vous êtes loin de la ville, l’organisation a pensé à vous et mis sur place pour la toute première fois une webdiffusion de chaque représentation extérieure. Uniquement en direct, vous pouvez ainsi regarder les prestations sur la chaîne YouTube des Francos. Ce soir, on aura droit notamment à Sarahmée (19 h 30), LaF (21 h 15), Koriass & FouKi (21 h 45) ; et demain ce sera au tour de Andréanne A. Malette (19 h 30), Clay and Friends (21 h 15) et Marie-Mai (21 h 45).

►Où : Gratuit au youtube.com/francosmtl

— Raphaël Gendron-Martin

Festival de l’Ours

Photo Stevens LeBlanc

En manque de nouveautés musicales ? Du 1er septembre au 15 octobre, la maison de disque l’Ours met en ligne des prestations de huit de ses artistes captées au Théâtre Corona à Montréal. L’occasion de faire connaissance, si vous ne les connaissiez pas, avec Kinkead, Raphaël Dénommé, Vendou, Foisy, Mathieu Bérubé, Rémi Chassé, Fuso et Sandrine St-Laurent. Plusieurs forfaits sont disponibles.

► Où : Plus d’informations au www.lepointdevente.com.

— Cédric Bélanger