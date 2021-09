MATTE, Gaston



Gaston, un homme rieur au cœur plus grand que nature, nous a quittés trop tôt. Nous serons plusieurs à garder son souvenir bien vivant. En premier lieu sa femme Denise Forgues, avec qui il a partagé les quarante-sept dernières années, remplies d'amour, de voyages et d'aventures. Sa belle-fille Léonie et son conjoint François, que son cœur a eu le courage et la générosité d'accueillir. Ses trois petits-enfants : Tristan, Jules et Laurent, pour qui il a été un grand-père aimant et attentionné, qui leur a transmis sa curiosité insatiable et montré le plaisir de travailler de ses mains. Sa tante Thérèse (sa deuxième mère), son frère Gilles et son épouse Danielle; ses beaux-frères et belles-sœurs : Nicole, Marcel, Diane et son époux Jacques, Lise et Jean, son filleul Olivier ainsi que tous ses neveux et sa nièce qu'il aimait tendrement. Ses nombreux ex-collègues du RTC et amis aussi se souviendront de lui comme un pêcheur passionné, un épicurien enthousiaste, un travailleur honnête et un homme généreux. Nous continuerons d'entendre le rire joyeux de Gaston dans nos oreilles et de nous rappeler ses histoires incroyables qu'il adorait tant raconter. C'est avec soulagement (et un peu d'envie) que nous le savons maintenant en compagnie de son fils Alex et de tous les membres de sa famille qui sont partis avant lui : ses parents Léo et Rachel, son frère Jean-Guy et sa sœur Ginette ainsi que ses beaux-parents Jean-Marie et Lucille.La famille vous accueillera à lale jeudi le 16 septembre 2021 de 17 h 30 à 19 h 30.La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs et du département des sciences neurologiques de l'hôpital de L'Enfant-Jésus pour leur dévouement. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation du Collège François-de-Laval - Fonds dédiés à la mémoire d'Alexandre Forgues-Matte.