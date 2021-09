AUCLAIR, Arthur



A l'hôpital St-François d'Assise, le 26 août 2021, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Arthur Auclair, époux de feu madame Lucille Fortier. Il demeurait à Ste-Brigitte de Laval. La famille vous accueilleraà compter de 9h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera au cimetière de Ste-Brigitte de Laval.Monsieur Auclair laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Joanne Vézina) et Marie-Josée (Alain Bouchard); ses petits-enfants: Jean-Sylvain (Kristie Sandquist) et Julie (Philippe Labrecque); son arrière-petite-fille: Mia Labrecque; son frère Roger; son beau-frère: Jean-Noël Fortier; sa belle-sœur: Louisette Fortier (Marcel Lapointe), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de feu: Gérard (feu Rose-Alma Brindamour), Emma (feu Amédé Thomassin), Paul Emile (feu Marie-Anna Duguay), Pierre (feu Cécile Goudreault) et Jean-Louis (feu Françoise Fortier). Il était également le beau-frère de feu Denise Fortier (feu Gaston Drapeau). Un remerciement spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs du 8e étage de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca