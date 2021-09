MARIER, Pierrette Genest



Ton départ laisse un grand vide.Tu resteras à jamais dans nos cœurs.À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 août 2021, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Pierrette Genest, épouse de feu monsieur Raymond Marier, fille de feu monsieur Joseph Alphonse Genest et de feu dame Elzire Cauchon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 19 h à 21 h.La famille sera sur place à 10h pour les condoléances. Elle était la mère de: feu Pierre, Hélène (Jacques Boiteau), feu Denis, Micheline (Gilbert Dionne) et Monique; la grand-mère de: Martine Boiteau, Véronique Boiteau (Serge Richard), Geneviève Boiteau (Bernard Lamonde), Isabelle Dionne (Yannick Morin-Rivest ), Pierre-Olivier Dionne (Rosée-Anne Cadorette), Carl Boudreault, Marie-Pier Boudreault (François Vézina), Julie Boudreault (Jean-Charles Dorais) et Laurence Boudreault (Simon Rouleau); l'arrière-grand-mère de: Daphné et Aurélie Leclerc, Mégane et Alexis Richard, Édouard et William Lamonde, Sacha Rivest, Emma-Rose et Paul-Émile Dionne, Liam et Anthony Boudreault, Emmy Vézina, Victor Dorais et Loïc Rouleau. Elle laisse également dans le deuil sa belle-sœur Marielle Trudel (feu André Marier), un ami Michel Paquin (Hélène Légaré), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Marguerite Genest (Léo Paré), Irène Genest (Jean-Judes Pelletier), Charles Genest (Émilienne Bernard), Lucien Genest (Cécile Chamberland), Émile Genest (Jeannine Tremblay), Jeannette Genest (Robert Lachance), Robert Marier (Jeannette Ruel), Pauline Marier, Lucille Marier, Éliane Marier, Benoît Marier (Louise Lemieux) et Aline Marier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 1434 Saint-Catherine St W bureau 500, Montreal, Quebec H3G 1R4, Tél. : (514) 871-1551, www.coeuretavc.ca ou à la Fondation du CHU de Québec, Pavillon de l'Enfant-Jésus, 1825 Boul. Henri-Bourassa bureau 405, Québec, QC G1J 0H4, Tél. : (418) 525-4385, www.fondationduchudequebec.org