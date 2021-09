LESSARD, Hélène



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de madame Hélène Lessard, survenu à Québec le 31 août 2021. Elle était la fille de feu monsieur Léonce Lessard (feu Honora Roberge) de feu madame Alma Ferland. Née à Thetford Mines, Hélène a d'abord été enseignante avant de se réorienter vers une longue carrière en soins infirmiers. Spécialisée en soins aux nouveau-nés, elle a fait partie de l'équipe fondatrice de l'unité néonatale du CHUL du CHU de Québec dont elle a assumé la direction pendant de nombreuses années, puis elle a terminé sa carrière à la maison Paul-Triquet. À la retraite, Hélène est demeurée très impliquée dans sa paroisse et à la FADOQ. La famille recevra les condoléances, leL'inhumation des cendres se fera en toute intimité au cimetière Notre-Dame-de-Belmont après les funérailles. Hélène laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Marc-André (feu Jacqueline Landry), Raymond (Odette Bégin), Louise (feu Jean-Paul LeBlanc); ses neveux et nièces : Marie-Josée, Pierre, François, Christine, Marie, Agnès, Anne, Catherine, Myriam, André, Rachel, Gaétane, Nathalie, Martin, Christian, Marie-Claude, Stéphanie, Robert, Marc, Sylvie ainsi que les membres de la famille Ferland. Et des amies très chères : Denise et Lisette. Outre ses parents, elle est partie rejoindre son frère Jean-Denis (feu Monique Lebeuf), sa sœur Aline (feu Gaétan Daigle) ainsi que son neveu Antoine. La famille tient à adresser des remerciements particuliers à son médecin de famille, Dre Isabelle Rancourt ainsi que l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital St-Sacrement du CHU de Québec. Un grand merci à la résidence Jazz Ste-Foy où elle a été très heureuse pendant les deux dernières années de sa vie. Selon ses dernières volontés, Hélène souhaite adresser un " merci tout spécial à Maman Honora. " Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 1040 avenue Belvédère, bureau 305, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294 et à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone : 418 683-8666, https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/https://www.cancer.ca/fr-ca/donate/?region=qc&s_srx=cancer.ca-navbar-frNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais