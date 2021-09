Changer d’air: le charme de Knowlton

Dans le village de Knowlton, établi en 1802 par des loyalistes ayant quitté les états de la Nouvelle-Angleterre, plusieurs bâtiments rappellent Cape Cod. Lors de ma halte un dimanche après-midi, il y avait des visiteurs ici et là : dans les boutiques, chez les antiquaires ou sur la terrasse du Knowlton Pub.

Si le village a autant de charme, c’est en grande partie pour ses bâtiments historiques bien préservés et d’architectures variées, allant du style victorien au style Queen Anne. Au kiosque d’information touristique, deux dépliants illustrant un circuit nous permettent de les découvrir à pied.

Des bâtiments pittoresques

Photo courtoisie, Mathieu Dupuis

On peut ainsi mettre des noms et des dates sur ces bâtiments qui donnent autant de cachet au village, lequel soit dit en passant fait partie de la Ville de Lac-Brome. On apprend entre autres que le Knowlton Pub, se trouvant dans une maison bâtie en 1857, a déjà été une auberge dans les années quarante.

Tout près, sur le chemin Lakeside, se dresse un bâtiment érigé en 1858, ayant servi de magasin général et de lieu de projection des premiers films muets à Knowlton. À quelques pas s’affiche l’Auberge Knowlton, le plus vieil hôtel des Cantons-de-l’Est encore en activité.

En tout, on compte au moins une vingtaine de bâtiments historiques d’intérêt.

Le long du lac Brome

Photo courtoisie, Alain Demers

Le charme de Knowlton, c’est aussi le lac Brome. Un sentier accessible à pied ou à vélo le longe sur environ quatre kilomètres pour se poursuivre entre champs et forêts en passant par la réserve faunique Quilliams-Durrell.

Je suis parti du stationnement de la plage Douglas en vélo. Le sentier passe entre une bande boisée riveraine et la forêt, ici et là en bordure de domaines privés de rêve.

On a de beaux points de vue sur le lac, en particulier à l’anse Trestle Sud, à seulement un kilomètre du point de départ. Le sentier étant linéaire, le parcours aller-retour se fait bien à vélo, mais à pied, compte tenu de la distance, mieux vaut vous en tenir à une partie du trajet bordant du lac. C’est tout simplement magnifique.

Circuits pédestres historiques avec dépliant

Le sentier Lac-Brome (à pied ou à vélo) : 11,5 km linéaires – Carte Ondago téléchargeable

11,5 km linéaires – Carte Ondago téléchargeable Parcours suggéré à pied : de la plage Douglas (stationnement payant) et le long du lac

de la plage Douglas (stationnement payant) et le long du lac Chiens : acceptés en laisse

acceptés en laisse Kiosque d’information touristique : près du 30, chemin Lakeside

près du 30, chemin Lakeside tourismelacbrome.com

♦ COVID-19 : Avant vos déplacements, veuillez consulter les consignes sanitaires en vigueur.

♦ quebec.ca/coronavirus

D’autres idées de sorties

LE RUISSEAU DE FEU

C’est ainsi qu’on désigne le nouveau parc de conservation de la ville de Terrebonne, secteur Lachenaie. On y retrouve une passerelle en bois de 500 m, des aires de repos et une tour d’observation.

► ville.terrebonne.qc.ca/parcs

LES ÉNIGMES DU VERGER LABONTÉ

Dans ce verger de L’Île-Perrot offrant l’autocueillette sont aménagés des labyrinthes dans un champ de maïs. Le thème : Londres 1886, mystères et enquêtes---. Parcours adaptés selon l’âge. Réservation requise en ligne.

► vergerlabonte.com