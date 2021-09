De l’amour et du sexe!

Dans la vie d’un homme de 70 ans, il arrive un moment où il doit prendre maîtresse. Quand il s’agit d’une femme, parce que ça arrive parfois aussi, on parlera alors d’amant. Quand deux personnes se plaisent, est-ce que c’est le moment de perdre son temps à discuter ? C’est le moment d’agir. Comme le chantait Nougaro dans sa chanson Les Anges : Y a rien à s’dire/Y a qu’à s’aimer !

C’est ici que j’intègre un mot connu par peu de gens, mais dont la réalité est indispensable pour qu’une relation fonctionne entre deux personnes : l’apareunie. Ce terme désigne les conditions normales de l’accomplissement de l’acte sexuel qui apparaissent acceptables pour les deux partenaires.

Et ensuite survient le plus important défi à surmonter ; à savoir qu’il est indispensable d’aimer se rapprocher, se bécoter, se chevaucher, se sentir, se humer, se goûter, et tout ce que vous voudrez qui va dans le sens du rapprochement.

Rendu là, la fête de la chaleur humaine est pour ainsi dire engagée. Il ne reste plus aux partenaires qu’à consommer. À profiter du plaisir d’être ensemble, à se décoincer, à se couvrir de délicatesses et de compliments de toutes sortes, à faire ensemble mille projets de tendresse, à se trouver mutuellement appétissant, en un mot comme en mille, à s’éveiller les sens de toutes les façons imaginables.

Le grand Boccace écrivain florentin considéré comme l’un des créateurs de la littérature italienne en prose a écrit : « Je ne crois pas qu’il n’y ait rien de si difficile et de si périlleux, qu’un amant ou une amante véritable n’entreprenne et ne vienne à bout d’exécuter. »

J’en conclus donc que pour qu’une relation fonctionne, il faut d’abord l’amour entre deux personnes, qu’ensuite vient l’accommodement l’un à l’autre, et pour que tout s’embrase, que l’affaire soit parsemée de sentiments délicats.

Un fidèle lecteur

Je vous signale d’entrée de jeu que vos classiques se sont emmêlé les pinceaux, comme on dit, puisque les paroles que vous attribuez à Claude Nougaro dans sa chanson « Les Anges » n’y figurent pas.

Je vois que pour vous « l’eupaneurie » a le dos large et que vous mêlez l’amour-passion qui est passager, avec l’amour que Janette Bertrand appelait l’Amour avec un grand A. Soit celui qui dépasse l’élan charnel des débuts pour installer une relation durable et solide, capable de résister aux aléas de la vie.

En vous lisant, j’ai eu l’étrange sensation que vous m’avez écrit en votre nom, celui d’un homme de 70 ans, probablement marié depuis longtemps, qui a voulu mettre un peu de piquant dans une vie de couple linéaire.

Sans vous juger, quand on utilise les mots amant et maîtresse, on fait normalement référence à des relations éphémères qui sont uniquement guidées par les sens.

Je ne suis pas en désaccord avec le fait que lorsque deux personnes se plaisent, ce n’est pas le temps de discuter, mais d’opérer, pour se rejoindre dans un élan de passion.

Mais je me permettrai un bémol en disant que tout dépend des circonstances. Lorsqu’on a un engagement affectif autant que moral avec quelqu’un, ça devrait quand même peser lourd dans la balance de la décision à prendre.

On ne fout pas en l’air une union pour une « simple fête de la chaleur humaine » comme vous appelez ça. Et si on le fait, on doit se préparer à en assumer les conséquences.

Quand vous citez Boccace, dont je n’ai pu cependant vérifier l’exactitude du texte, lui-même fils illégitime d’un important homme d’affaires italien, on voit déjà les conséquences des mots « Sauter la clôture ».

Je terminerai cher « Fidèle lecteur », en vous disant que je me suis amusée à déchiffrer votre courriel plus ou moins sibyllin, mais que si j’ai erré dans mon analyse, n’hésitez pas à me le faire savoir.