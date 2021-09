Des personnages qu’on a à l’œil

Alors que l’on s’apprête à découvrir plusieurs nouveautés, certains personnages de séries déjà bien implantées nous ont laissés sur notre faim pendant la période estivale. C’est le temps de les retrouver et de nous questionner sur leur état, sur les derniers faits ou sur ce qu’ils mijotent.

District 31 (Du lundi au jeudi 19 H sur ICI Radio-Canada Télé)

Amélie Bérubé (Charlotte Legault)

Sa relation avec Laurent Cloutier lui aura permis d’être aux premières loges des liens entre le 31 et les services secrets. En sortant de son exil, elle est la carte secrète et inespérée de Mélissa Corbeil contre le 31.

Yanick Dubeau (Patrice Godin)

Mystifié. C’est l’état dans lequel la dernière image de la saison nous a laissés. Pourrait-il être sorti de prison ? On sait qu’il est dangereux, mais aussi extrêmement rusé. Il a longtemps mené une double vie. On s’inquiète d’ailleurs pour Bruno, son ex-partner. Sa présence n’augure rien de bon pour le 31.

Mélissa Corbeil (Brigitte Paquette)

Quand les affaires internes sont venues se mêler des affaires du 31 pour mener l’enquête sur l’écoute électronique, Mélissa ne s’est pas fait d’amis. Proche du défunt Louis Bourgoin, elle met tout en œuvre pour faire tomber le commandant Chiasson. Et avec Amélie Bérubé, elle sort l’artillerie lourde.

Daniel Chiasson (Gildor Roy)

Si on se fie à la bande-annonce de l’émission, le commandant risque de se retrouver dans un étau. Son lien avec les services secrets en agace plus d’un. Même à l’interne, malgré sa promesse de s’en dissocier, il semble se créer un fossé avec ses lieutenants.

5e rang (mardi 21 h sur ICI Radio-Canada Télé)

Benoît Mayrand (Michel Perron)

Tous les indices font de lui le principal suspect des meurtres en série de jeunes femmes dans la région. En tentant de le prendre au piège, Léopold a jeté sa fille Gladys entre ses mains. L’enquête lui donnera-t-elle raison ?

Marc Trempe (Marc Béland)

Bien que Mayrand semble être le tueur en série, est-ce que Marc est maintenant innocent hors de tout doute ? Il semble pourtant porter une part d’ombre très forte, ce qui risque de raviver certains doutes.

Lucas (Louis-David Morasse)

Le frère de Tina semble bien décidé à reprendre les « affaires » à Valmont comme il y était destiné. Deux clans se dessinent et il est difficile de savoir qui est le plus dangereux des deux. À cause de Guy, puis de Faubert, et de Marie-Jeanne, Marie-Luce se retrouve dans une drôle de position.

Simon (Simon Pigeon)

Sa relation avec Guylaine, victime de violence conjugale, lui fait prendre de mauvaises décisions. Dans le dernier épisode, il semble prêt à s’allier à Lucas. Un jeu auquel il ne devrait pas se mêler.

Une autre histoire (lundi 20 h sur ICI Radio-Canada Télé)

Valaire Petterson (Steve Banner)

Il n’y a que son nom sur toutes les lèvres pour expliquer l’explosion qui a fait sauter la voiture d’Anémone-Manon dans les dernières secondes de la saison. Depuis qu’Anémone revisite son passé, il craint que ses magouilles incriminantes le privent de sa liberté, lui qui mène une grosse vie de truand sous le couvert d’une entreprise prospère.

Steeve (Francis Ducharme)

La violence conjugale n’a pas qu’un profil. Cet avocat distingué et soucieux en apparence s’avère être maladivement jaloux et contrôlant. On s’inquiète pour Sébastien qui vient de se marier avec lui afin d’offrir un environnement sécuritaire pour le petit Ali. Les monstres n’ont pas tous le même visage.

Sophie (Nathalie Coupal)

Instable, la couturière est surnommée la mante religieuse suite au décès d’un amant. Associée à d’autres morts, dont celles de Claudio et de Paul Provencher, elle a jeté son dévolu sur Vincent.

Alertes (lundi 21 h à TVA)

Pascal (Jean-Simon Leduc)

Malgré le fait que d’autres intrigues vont occuper L’Escouade, le fils de la capitaine Duquette est une bombe à retardement. Il ne semble pas capable de lâcher prise sur Lanctôt, le meurtrier de son père, depuis qu’il est dans une maison de transition. Son obsession n’augure rien de bon.

Toute la vie (mardi 20 h sur ICI Radio-Canada Télé)

Patrick (Jean-Nicolas Verreault)

Ce policier froid et violent a instauré un climat de terreur dans sa famille. Il en veut à mort à Christophe de s’en être sorti et d’aider Julie qui menace maintenant de porter plainte pour viol alors qu’elle était adolescente. Un être instable animé par la vengeance.

Gabriel (Mattis Savard-Verhoeven)

Même en prison ce jeune délinquant continue de manipuler Daphné. Après l’avoir battue plus d’une fois, séquestrée dans le coffre de son auto et lui avoir fait passer de la drogue en tôle, quelle sera la prochaine étape ?

L’Échappée (lundi 20 h à TVA)

Jean-Simon (Steve Gagnon)

Ses techniques peu orthodoxes et parcours nébuleux augurent-ils vraiment quelque chose de bien pour ses patientes ? Jade semble sous son emprise. Astrid est vulnérable et Joëlle insaisissable. On cherche toujours à comprendre ce qui l’amène à Sainte-Alice.

Gérard Chaput (Alex Bisping)

Le père ultraconservateur et religieux de Rosalie est le seul à savoir où Richard et Marie-Louise se la coulaient douce pour quelques jours. Il est toujours habité par la rage depuis l’éclatement de sa famille. Introuvable, il est le principal suspect dans la disparition de la sergente.

Joëlle (Laurie Babin)

Difficile de comprendre sur quelle facette elle joue depuis son retour à Sainte-Alice. Elle trahit Jade, mais s’en rapproche en plus de mijoter on ne sait quoi. Il ne faut pas oublier que la jeune a commis un meurtre. On remarque aussi dans la bande-annonce qu’une autre ado sera séquestrée. Pourrons-nous faire des parallèles avec son histoire ?

Bill Beaudry (Normand D’Amour)

La disparition de Marie-Louise a enlevé l’attention sur ce dangereux trafiquant qui a pris la fuite avec le jeune Jules, qui contre toute attente s’est avéré être son fils. Il sera sûrement de retour pendant la saison.

L’heure bleue (mardi 20 h à TVA)

Raphaël (Jean-Philippe Perras)

Les auteurs ont promis une dernière saison plus lumineuse, mais il reste que Raphaël a été une fois de plus abandonné et trahi par sa mère qui lui a donné de faux espoirs de réconciliation et même d’un projet commun. Espérons qu’il poursuivra la reprise en main.

Clara (Alice Morel-Michaud)

Lourdement affectée, on le comprend, par l’enlèvement de Charlot et le suicide de Thomas, la jeune maman va chambouler son quotidien et semble guidée par la peur. Elle aura plus que jamais besoin d’être bien entourée.