ASSELIN, Donat



À Québec, le 8 septembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Donat Asselin. Il était le fils de feu madame Noëlla Pouliot et de feu monsieur Donat Asselin. Il était l'époux de feu madame Denise Rouleau. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants : France (François Dompierre) et Dany; sa petite fille : Danie; ses frères et sœurs : Rose-Hélène (Conrad Gagnon), Danielle (feu Gilles Grenier), Rosaire (Chantal Blouin), Mario (Céline Robert) et Ginette; sa belle-sœur et ses beaux-frères de la famille Rouleau : Louise (Pierre Dubé) et Lucien; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances en présence du corps à :de 13h à 15h,de là au crématorium.La famille remercie le personnel du 4e et 5e étage de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins.