LAVOIE, Jean-Marc



À l'Hôpital régional de Rimouski le 15 mars 2020, est décédé à l'âge de 84 ans et 8 mois monsieur Jean-Marc Lavoie, demeurant à Rimouski, époux de feu madame Louise Michaud, fils de feu monsieur Jean-Baptiste Lavoie et de feu madame Marie-Anna Bérubé. La famille recevra les condoléances le vendredi 17 septembre, de 19 h à 21 h, ainsi que le samedi à compter de 13 h, à laIl laisse dans le deuil ses enfants : André (Suzanne Martel) et Marie-Claude, ses petits-enfants : Jean-Benoît (Marie-Claude Robert) et Catherine Michaud-Lavoie, Louis- Philippe Paquin, Nicolas (Sarine Lebrun) et Dominique Laflamme, ses arrière- petits-enfants : Jasmine, Stéphanie, Évelyne, Olivier, Louis, Samuelle, Justine, Laurence, Anne-Sophie et Charles, ses frères et ses sœurs : Jeannine (feu Gaston Michaud), Jean-Marie (Marie Dupont), Rosaire (Sylvette Landry), Maurice (Louise Bélanger), Marguerite (Jean-Paul Lafontaine) et Benoît (Rollande Dutrisac), ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Jean-Michaud (Clairette Bujold), feu Fernand Michaud (Ginette Thériault), Suzanne (feu Daniel Rioux) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousin, cousines, amis(es). Il était également le frère de feu Paulette. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski par l'entremise de leur site Internet : www.fondationchrr.comLa famille tient à remercier spécialement le personnel du Manoir Les Générations ainsi que le personnel infirmier et médical du 3e C de l'Hôpital de Rimouski. Merci également à tous pour votre présence et votre soutien. La direction des funérailles a été confiée à la :