Jody Wilson-Raybould tend un piège à Trudeau

Jody Wilson-Raybould tend un piège à Justin Trudeau. À une semaine et deux jours de l’élection fédérale, l’ancienne ministre de la Justice affirme que le premier ministre lui aurait demandé de mentir dans l’affaire SNC-Lavalin afin d’en finir avec le scandale qui a ébranlé le gouvernement libéral en 2019.

Le «Globe & Mail» a publié samedi matin un extrait du livre à venir, mardi prochain, de Mme Wilson-Raybould, qui revient en long et en large sur son passage mouvementé en politique fédérale.

L’extrait en question rapporte une confrontation sur deux jours entre Jody Wilson-Raybould et Justin Trudeau alors que le scandale SNC-Lavalin prenait de l’ampleur et que le premier ministre tentait de calmer le jeu.

Le cabinet du premier ministre aurait alors exercé de la pression sur la ministre afin qu’elle négocie avec le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) un accord de poursuite suspendue avec SNC-Lavalin, qui était accusée de fraude et de corruption.

«Il n’y a aucun doute dans mon esprit que le premier ministre savait qu'il y avait des tentatives de pression sur moi afin d’éviter une poursuite criminelle contre SNC-Lavalin, et bien que ces tentatives aient échoué, heureusement, elles étaient mauvaises et il le savait. Plutôt que de simplement aborder la question publiquement et avec précision, le gouvernement a envoyé des exécutants - le nouveau procureur général, David Lametti ; Marco Mendicino ; Arif Virani - pour faire des déclarations dont les faits démontrent qu’elles ne sont pas exactes ou justes. Je lui ai dit qu'il devait dire la vérité aux Canadiens», écrit Mme Wilson-Raybould.

Plus loin, elle rapporte un deuxième échange dans un hôtel vancouvérois au cours duquel elle a «su» ce que lui demandait le premier ministre: «À ce moment-là, j'ai su qu'il voulait que je mente - pour attester que ce qui s'était passé n'avait pas eu lieu. Pour moi, c'était une preuve de plus qu'il ne me connaissait pas, qu'il ne savait pas qui j'étais ni d'où je venais. Moi - mentir pour protéger un gouvernement de la Couronne qui agit mal ; un parti politique ; un chef qui n'assume pas ses responsabilités. Il se fait des illusions», lance-t-elle.

En campagne à Mississauga samedi matin, Justin Trudeau a démenti la version des faits de l’ancienne ministre de la Justice.

«Ces allégations sont fausses. Ce n’est pas quelque chose que j’ai fait ou que je ferais. Je pense que les gens savent qu’on a discuté longuement au cours des deux dernières années de tous ces enjeux, ça a été discuté et étudié longuement, même avant la dernière élection», a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’après six ans au pouvoir, «c’est sûr qu’on finit par accumuler le poids de certaines décisions, de certaines réalités», et que c’est ce qui arrive quand on veut faire «de grandes choses».