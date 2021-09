Ils seront des centaines, demain à 13 h 30 à la Base de Plein Air de Sainte-Foy, à participer à la 4e Marche du Grand défoulement de la Fondation québécoise du cancer, ce mouvement provincial et fédérateur qui permet de manifester soutien et bienveillance aux 156 Québécois qui reçoivent un diagnostic de cancer chaque jour. Les fonds amassés lors de l’événement seront remis à la Fondation québécoise du cancer et permettront à des milliers de Québécois de vivre pleinement, malgré la maladie, que ce soit par l’entremise de ses centres d’hébergement, de sa ligne Info-cancer, de ses services de jumelage téléphonique, de massothérapie, de kinésiologie ou encore d’art-thérapie. Marie-Claude Chevrette (photo) est l’ambassadrice de la Marche du Grand défoulement de la région de Québec. Il est possible de faire des dons ou d’appuyer un des marcheurs en se rendant au jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/campagne/lamarchegd/Donations/index.

Un legs pour les 100 ans du Lorette

Photo courtoisie

Un grand cocktail dînatoire s’est tenu, le 21 août dernier, au Club de golf Lorette afin de conclure les activités entourant le 100e anniversaire (1920-2020) du club situé à Loretteville, à Québec. Réunissant une centaine d’invités, dont les membres, les employés, les anciens présidents encore vivants et quelques invités spéciaux, dont Gérard Deltell, député sortant de Louis-Saint-Laurent, et les auteurs du livre Le siècle du Lorette, Robert Ferland et Denis Angers, historien, le moment fort de l’activité fut sans contredit le dévoilement de l’œuvre permanente du 100e représentant une famille de golfeurs et qui se veut un legs durable qui symbolise la place de la famille et la transmission de la passion du golf aux générations futures. On peut lire sur la plaque, au bas de l’œuvre : « En reconnaissance à tous ceux et celles, fondateurs, bâtisseurs, membres et employés qui ont contribué au succès du club ». Sur la photo, Rock Gagnon, responsable du comité du centenaire du Lorette, devant l’œuvre située près du pavillon principal et réalisée par un duo d’artistes.

À la mémoire des victimes de la COVID-19

Photo courtoisie

La Maison Paul-Triquet, cette résidence pour aînés de la rue de Belmont à Québec qui abrite plusieurs vétérans de la Deuxième Guerre mondiale et de la Guerre de Corée, a tenu cette semaine une émouvante cérémonie à la mémoire de ses résidents décédés et des combattants de la COVID-19 au cours des derniers mois (photos). Les familles des disparus et les résidents de ce CHSLD durement éprouvés par la pandémie se sont recueillis à l’extérieur et ont pu assister à la plantation d’un lilas japonais et d’une plaque commémorative, à l’initiative de la Fondation pour les aînés et l’innovation sociale (FAIS) pour souligner la perte de ces êtres chers.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 11 Septembre 2001. Quatre attentats-suicides de membres du groupe terroriste Al-Qaïda causent la mort de près de 3000 personnes à New York, à Washington et en Pennsylvanie. À New York, ce sont les deux tours du World Trade Center (photo) qui furent la cible des terroristes.

Anniversaires

Photo courtoisie

Julie-Anne Vien (photo) associée directrice du Cabinet de relations publiques NATIONAL de Québec, 42 ans...PY (Pierre-Yves) Lord, animateur radio-télé, 43 ans...Harry Connick Jr., acteur chanteur et compositeur américain, 54 ans...Pierre Blouin, kinésiologue et Maître entraîneur Reebok, 61 ans...Luc Lescarbeau, ex-directeur SAQ Maguire, 65 ans...Franco Nuovo, chroniqueur et animateur 67 ans...Oliver Jones, pianiste de jazz, 87 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 septembre 2020 : Denise Dubois (photo), 77 ans, comédienne et actrice de Québec qu’on a vue notamment au cinéma dans « C’t’à ton tour, Laura Cadieux » ... 2020 : Roger Carel, 93 ans, acteur, comédien et légende du doublage francophone qui a prêté sa voix à de nombreux personnages de dessin animé, dont Astérix et Mickey... 2019 : Thomas Boone Pickens, Jr., 91 ans, homme d’affaires milliardaire, philanthrope et financier américain... 2017 : Jeff Parker, 53 ans, ex-joueur de la LNH (Buffalo, Hartford) ... 2014 : Sir Donald Sinden, 90 ans, acteur britannique... 2013 : Albert Jacquard, 87 ans, généticien français, chercheur et essayiste... 2009 : André Mathieu, 67 ans, un des auteurs les plus prolifiques du Québec... 2009 : Pierre Cossette, 85 ans, producteur québécois, le père des Grammys aux USA... 2008 : Jean Hébert, 67 ans, pionnier de la Ligue de hockey junior AAA du Québec... 2001 : François Lavigne, 59 ans, un des joueurs de quilles les plus populaires au Québec.