Le meilleur champagne à moins de 50$ ?

On va se dire les vraies affaires : entre 30$ et 50$, on trouve souvent des bulles plus intéressantes ailleurs qu’en Champagne. Et lorsqu'on en trouve, c’est souvent juste bon. Rien pour écrire à sa mère.

D’où ma stupéfaction quand je suis tombé sur cette nouveauté. Une production familiale à hauteur humaine avec environ 50 hectares de vignes aux alentours de Bar-Sur-Seine, dans l’Aube. Ce qui explique aussi la proportion de 100% de pinot noir, cépage vedette dans la région.

Le domaine a entrepris une démarche bio depuis quelques années et la certification devrait venir sous peu, me dit-on. Qu’importe. La vérité est dans le verre et cette cuvée extra-brut impressionne par son intensité et son élégance aromatique. Un style «old school» comme on dit en anglais: des notes de brioche, de fruits séchés, de fleur et de pomme.

La bouche se montre riche et vineuse en attaque. La finesse de la bulle lui donne une impression crémeuse en milieu de bouche tout en restant structurée. Les notes d’agrumes confits et de croissant ponctuent une finale fraîche et soutenue.

Servi à l’aveugle à plusieurs invités, la plupart étaient prêts à payer plus de 60$ (moi le premier) pour un tel champagne. Or, il en coûte moins de 40$. Comme dirait ma collègue Raisin : « ça mérite bien quatre étoiles! »

Paul Dangin, Cuvée Jean-Baptiste Extra Brut, Champagne

39,75 $ - Code SAQ 14222819 – 12,5 % - 8 g/L

★★★★ - $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.