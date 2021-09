Rentrée culturelle: 5 festivals

Festival international de Jazz de Montréal

Quelques jours après des Francos en mode réduit, ce sera au tour du Festival de jazz de prendre le Quartier des spectacles d’assaut avec sa 41e édition, du 15 au 19 septembre. En tout, ce sont plus d’une trentaine d’artistes qui proposeront des spectacles extérieurs gratuits sur la scène TD (Place des Festivals) et la scène Rio Tinto (Parterre symphonique). Le mercredi, on aura droit notamment à Flore Laurentienne, Guy Bélanger et Beyries. Le jeudi, ce sera Plants and Animals, Teke::Teke et Daniel Lanois. Le vendredi laissera la place à Basia Bulat, The Brooks et Elisapie. Le samedi, les festivaliers pourront apprécier Socalled et Charlotte Day Wilson. Le festival se conclura dimanche avec entre autres Ghostly Kisses et Patrick Watson. À noter que pour la toute première fois, les spectacles extérieurs du FIJM seront offerts en webdiffusion gratuitement et seulement en direct. Pour les détails : montrealjazzfest.com.



ÎleSoniq Redux

Après avoir d’abord annoncé le report de son édition habituelle à 2022, l’équipe d’ÎleSoniq a choisi d’organiser un événement en formule réduite, du 24 au 26 septembre à l’Espace 67 de l’île Sainte-Hélène. Durant trois jours, ÎleSoniq Redux (pour « ramené », « réanimé ») proposera notamment des prestations de deadmau5 vs Testpilot et du vétéran de la techno allemande Paul Kalkbrenner, le vendredi, de la reine de la « bass canadienne » REZZ et du duo Zeds Dead, le samedi, ainsi que du groupe de pop et EDM Loud Luxury et du musicien et DJ kosovar Regard, le dimanche. « On est au septième ciel de pouvoir enfin inviter les gens à danser », a dit Evelyne Côté, directrice Programmation, concerts et événements chez evenko. Les passes et toute la programmation sont disponibles au ilesoniq.com.



Les Retrouvailles Osheaga

Les mélomanes ont eu une bonne nouvelle en apprenant qu’il y aurait un peu d’Osheaga cet automne, après une pause forcée l’an dernier. Avant de revenir à sa programmation complète, on l’espère l’été prochain, le populaire festival offrira trois jours de festivités, du 1er au 3 octobre au parc Jean-Drapeau. Comme têtes d’affiche, les organisateurs ont jeté leur dévolu sur trois artistes canadiens très en vue : Charlotte Cardin (vendredi), Jessie Reyez (samedi) et Half Moon Run (dimanche). Le reste de la programmation comprend notamment DVSN, The Franklin Electric et Soran, le vendredi, Majid Jordan, Zach Zoya et Haviah Mighty, le samedi, ainsi que Geoffroy, July Talk, Stars, The Damn Truth et Les Shirley, le dimanche. Les laissez-passer et toute la programmation se trouvent au osheaga.com.

Festival country de Lotbinière

Devenu un joueur majeur sur le circuit des festivals country québécois au fil des ans, l’événement de Saint-Agapit misera sur une curiosité en cette époque pandémique : la présente d’une tête d’affiche américaine, Granger Smith. Matt Lang et le duo High-Valley sont les autres vedettes du festival, qui se tient du 24 au 26 septembre. Pour tous les détails : www.countrylotbiniere.com



Festival du nouveau cinéma

Après avoir dû se contenter d’une édition presque exclusivement virtuelle en 2020 en raison de la seconde vague de COVID-19, les organisateurs du Festival du nouveau cinéma (FNC) espèrent pouvoir miser sur le passeport vaccinal pour offrir cette année aux festivaliers plusieurs projections et activités en « présentiel ». La programmation complète de la 50e édition du festival sera dévoilée dans quelques semaines, mais on sait déjà que les films Bootlegger (de Caroline Monnet) et Archipel (de Félix Dufour Laperrière) seront projetés respectivement en ouverture et en clôture de l’événement et que la cinéaste Jane Campion viendra présenter son nouveau film, The Power of the Dog. Le FNC se tiendra du 6 au 17 octobre. nouveaucinema.ca