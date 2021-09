Rentrée culturelle: 8 expos essentielles

L’histoire du cirque, les retombées de la pandémie, les savoirs autochtones, un voyage jusqu’à Pompéi : les musées québécois convient les visiteurs cet automne à un large éventail d’expositions.

Combien de temps faut-il pour qu’une voix atteigne l’autre ?

Musée des beaux-arts de Montréal

Jusqu’au 13 février

Cette exposition explore, à travers le concept de la voix, notre capacité à créer des liens profonds après la période d’isolement que nous avons vécue. On y verra, entre autres, des installations qui côtoieront des œuvres phares de la collection d’art moderne et ancien du musée.

Inventer la liberté

Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul

Jusqu’au 21 novembre

Il reste encore quelques semaines pour voir cette exposition, qui rend hommage à six femmes, six artistes pionnières qui ont ouvert la voie et enrichi l’art québécois.

Souriez ! Les émotions au travail

Musée d’art de Joliette

Du 2 octobre 2021 au 9 janvier 2022

La pandémie a transformé le monde du travail, et par le fait même, nos comportements. Quels sont maintenant le rôle et la nature de nos émotions au travail, ainsi que les effets de cette transformation ? Ces nouveaux enjeux seront explorés à travers des photographies et des œuvres vidéo.

Voix autochtones d’aujourd’hui : Savoir, trauma, résilience

Musée McCord

Dès le 25 septembre

C’est une rencontre avec les 11 Nations autochtones du Québec, portée par l’espoir d’amorcer un dialogue, que propose cette nouvelle exposition permanente. Une centaine d’objets, qui se conjuguent à plus de 80 témoignages, font montre des savoirs des peuples autochtones, des blessures qu’ils portent et de leur résilience.

Place au cirque !

Pointe-à-Callière

13 octobre 2021 au 6 mars 2022

Le musée retracera toute l’histoire du cirque, des troupes itinérantes d’antan aux flamboyants spectacles d’aujourd’hui, dans une exposition qu’on promet ludique et colorée.

Pompéi. Cité immortelle

Musée de la civilisation

Dès le 18 novembre

C’est en racontant le quotidien d’une famille romaine juste avant l’éruption du Vésuve en l’an 79 que le musée nous plongera dans l’une des catastrophes naturelles les plus célèbres de l’histoire.

Lemoyne. Hors-jeu

Musée national des beaux-arts du Québec

Du 28 octobre 2021 au 9 janvier 2022

Le musée propose une exposition consacrée à l’artiste Serge Lemoyne (1941-1998). Une centaine d’œuvres fortes dresseront un panorama de la carrière de celui qui a cherché à briser les barrières entre l’art et le public.

L’art d’avancer

Musée POP de Trois-Rivières

Du 7 octobre 2021 au 13 mars 2022

Marie-Sol Saint-Onge, artiste peintre de la Mauricie qui a dû subir une quadruple amputation en mars 2012, exposera ses œuvres pour faire un survol de son parcours et présenter une vingtaine de nouvelles toiles.