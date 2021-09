Sa femme n’arrête pas de piéger ses enfants sur TikTok, il pense au divorce

Un homme a demandé aux internautes si son idée de se séparer de sa femme était légitime, alors que cette dernière «traumatise» ses enfants avec ses blagues.

Dans une discussion commencée sur le forum Reddit, un homme a raconté aux internautes la situation digne d’une série télévisée qu’il vivait avec sa femme, a rapporté le «Mirror».

«Un jour j’ai entendu ma fille de six ans crier et pleurer parce que ma femme venait de l’effrayer», explique-t-il. «Ça se passe depuis une couple de semaines maintenant, et je lui ai dit plusieurs fois de se calmer».

La situation a pris une autre dimension lorsque l’homme a dû consoler son bébé d’un an, alors que sa femme venait de l’effrayer pour un vidéo, qu’elle était en train d’éditer en riant.

Les internautes ont été choqués en lisant son message, et lui ont donné des conseils peu élogieux lui conseillant de prendre des mesures radicales pour protéger ses enfants.

«Ta femme maltraite tes enfants. Tu devrais être plus dur avec elle», a commenté l’un d’entre eux.