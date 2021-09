Un guide pratique pour combiner rando et bière de micro

Amateurs de rando et d’apéro, votre partenaire d’escapade idéal vient peut-être de faire son apparition en librairie: le guide Randos bière au Québec, un ouvrage qui propose des randonnées pédestres avec une microbrasserie en fin de parcours.

Signé Bianca Pomerleau, le guide suggère 40 idées de randonnées dans 18 régions du Québec, que ce soit à Tadoussac sur la Côte-Nord, à Percé en Gaspésie, à Coaticook dans les Cantons-de-l’Est ou encore en plein cœur de Montréal.

Divisé par région, le livre fournit une description de chaque parcours et microbrasserie, ainsi que des informations pratiques sur les sentiers: difficulté, longueur, durée, dénivelé, curiosités en chemin, etc.

Chacune des randonnées, dont les niveaux sont variés, se termine à proximité ou aux portes d’une microbrasserie. Fiches techniques à l’appui, Rando bière au Québec suggère une bière particulièrement intéressante à essayer à chaque destination.

L’autrice Bianca Pomerleau, qui est rédactrice-réviseure et qui tient aussi le blogue La Grande Déroute, est une adepte de randonnée et de bières artisanales mais aussi de voyage et de «road trip». Elle raconte, dans son livre, avoir parcouru le Québec pendant cinq mois pour faire ses sélections, cumulant pas moins de 20 000 km de voiture, 484 km de rando et 54 visites de microbrasseries.

Rando bière au Québec fait partie d’une collection et se joint à d’autres titres comme Randos bière en France, Randos bière en Suisse et Randos bière en Belgique.

Publié par Québec Amérique, il est disponible depuis le 31 août au coût de 26,95 $.