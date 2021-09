Une première défaite au Stade Saputo cette saison pour le CF Montréal

C’est dans une ambiance un peu étrange que le CF Montréal a subi un premier revers au Stade Saputo cette saison, s’inclinant 1 à 0 face au Nashville SC.

Tirant de l’arrière en fin de match et privé de ses plus farouches partisans, les Ultras, en raison de la fermeture de la section 132, les Montréalais ont tout tenté pour créer l’égalité, mais il leur manquait peut-être la petite poussée qu’auraient apporté les Ultras.

Lors des deux premiers affrontements, Montréal avait pris les devants avant de voir Nashville remonter, mais cette fois-ci, les visiteurs se sont inscrits à la marque en premier à la 66e minute quand un coup franc de Hany Mukhtar a été prolongé de la tête par Walker Zimmerman, ne donnant aucune chance à James Pantemis.

Le CF Montréal a bien tenté d’égaler la marque et a obtenu sa meilleure chance à la 74e minute grâce à une savante talonnade de Djordje Mihailovic pour Mustafa Kizza dont le tir plein axe a été stoppé par Joe Willis.

Pantemis prêt

Après avoir cédé le pas à Sebastian Breza lors des cinq derniers matchs, James Pantemis a retrouvé son poste de titulaire devant le filet.

Le gardien de Kirkland a démontré qu’il n’était pas du tout rouillé puisqu’il a bien réagi tout au long du match.

Il a rapidement été testé par Daniel Rios en début de rencontre, mais c’est à CJ Sapong qu’il a réservé ses meilleurs arrêts.

Deux fois en seconde demie a-t-il frustré l’attaquant de Nashville. Il a d’abord étiré le pied pour faire un bon arrêt réflexe. Puis une quinzaine de minutes plus tard, au tournant de l’heure de jeu, il a bondi pour faire dévier une puissante frappe de Sapong qui a finalement abouti dans les tribunes.

Défensive blindée

Photo Martin Chevalier

Montréal s’est frotté à la meilleure défensive de l’Association Est de la MLS et on a compris pourquoi Nashville revendique ce titre.

Malgré une forte possession montréalaise, le bloc défensif très compact de l’équipe du Tennessee est demeuré très difficile à briser.

On a tenté les passes en profondeurs, les renversements, les centres, les percées en surnombre, mais rien n’y a fait.

Qui plus est, les hommes de Wilfried Nancy se sont rendus coupables de plusieurs pertes de balle dans leur territoire, ce qui a parfois inutilement compliqué les choses.

Battus par une bonne défense

Un bon adversaire et un match un peu moyen, voilà comment on peut résumer cette défaite du CF Montréal.

Malgré une supériorité sur le plan de la possession, c’est tout de même Montréal qui a subi le jeu plutôt que les visiteurs.

« Ce qu’ils font, ils le font très bien, ils défendent très bien et ils mettent de la vitesse en attaque », a commencé

Wilfried Nancy.

« On a eu de la possession, mais on a été brouillons, on a manqué de précision dans nos passes. Il y a eu de bonnes choses, mais j’aurais aimé qu’on mette plus de doute chez l’adversaire. »

Manque de structure

Face à une équipe aussi bien organisée défensivement, Nancy a mentionné qu’il fallait que les connexions entre les joueurs soient presque parfaites, ce qui a été loin d’être le cas.

Il a plutôt trouvé son équipe désarticulée en plusieurs occasions.

« Il y a des moments où je trouve qu’on permettait trop les positions, il faut avoir la bonne structure pour le faire et on ne l’avait pas toujours.

« Et comme on n’était pas bien positionné, on se retrouvait en infériorité numérique.»

Pantemis était prêt

Avec un peu de surprise, Wilfried Nancy a choisi de redonner le filet à James Pantemis, qui l’avait cédé à Sebastian Breza lors des cinq dernières rencontres, et qui s’est très bien tiré d’affaire.

« James a eu la COVID et s’il ne l’avait pas eu, il aurait joué contre D.C. Il a fait ce qu’il avait à faire et on n’a pas senti qu’il n’avait pas joué depuis cinq semaines », a expliqué Nancy qui a d’ailleurs laissé savoir que Breza sera son homme de confiance pour le Championnat canadien.

Quant à Pantemis, il a connu un de ses très bons matchs depuis le début de la saison.

« Honnêtement, je n’ai pas senti que j’ai été absent pendant cinq semaines. J’étais prêt dès le début et j’ai été bon pour lire le jeu. »

Le mystère Johnsen

On continue de nager en plein mystère quand il est question de Bjørn Johnsen. Le grand attaquant norvégien a marqué ses deux seuls buts lors du même match le 12 mai dernier, soit il y a quatre mois jour pour jour.

Il a un bon gabarit, mais il est souvent invisible et ne se fait pas assez dérangeant pour l’adversaire.

« On a déjà parlé de Bjørn plusieurs fois, a avancé Wilfried Nancy. Il a envie de bien faire et de progresser.

« L’objectif est de le mettre plus souvent dans la surface pour qu’il ait des occasions, mais il y avait une équipe en face qui ne laissait pas de place. »

1 0 Gardien: J. Willis. Défenseurs: E. Miller (remplacé par A. Johnston à la 64e minute), W. Zimmerman, D. Romney. Milieu: D. Lovitz, M. LaGrassa (remplacé par A. Godoy à la 46e minute), H. Mukhtar (remplacé par A. Danladi à la 90e +1 minute), T. Anunga, T. Washington. Attaquant: C.J. Sapong (remplacé par A. Muyl à la 81e minute), D. Rios (remplacé par A. Loba à la 65e minute). Nashville SC Gardien: J. Pantemis. Défenseurs: K. Miller, J. Waterman, Z. Bassong (remplacé par S. Ibrahim à la 73e minute). Milieu: M. Choinière, V. Wanyama, A. Hamdi, Z. Brault-Guillard (remplacé par M. Kizza à la 65e minute), D. Mihailovic, J. Torres. Attaquant: B. Johnsen (remplacé par R. Quioto à la 61e minute). Montréal But MONTRÉAL :aucun

NASHVILLE :Zimmerman (66e - passe à Mukhtar) Cartons MONTRÉAL :Bassong (44e)

NASHVILLE :Mukhtar (41e), Anunga (58e), Willis (85e) TIRS ARRÊTS NSH 8 3 MTL 3 7 FAUTES HORS-JEUX NSH 10 2 MTL 9 3 COINS NSH 4 MTL 1

Bulletin

7,5 / 10

James Pantemis

Même si son dernier match remontait à il y a plus d’un mois, il n’a pas du tout semblé rouillé. Il ne peut rien sur le but de Zimmerman.

Photo Martin Chevalier

7,5 / 10

Kamal Miller

Il voulait prendre l’initiative défensivement en l’absence de Struna et de Camacho et il a effectivement agi comme le doyen de la brigade.

7,5 / 10

Victor Wanyama

Encore une fois pesant en milieu de terrain. Il dérange clairement Nashville.

7 / 10

Zachary Brault-Guillard

Il affiche une volonté claire de jouer vers l’avant et, de ce fait, il appuie souvent l’attaque.

7 / 10

Mathieu Choinière

Il se porte en attaque, il fait preuve de plus en plus de confiance à mesure qu’il obtient des minutes.

6,5 / 10

Zorhan Bassong

Il joue sans peur avec de plus en plus de confiance, mais il doit limiter les pertes de balle.

6,5 / 10

Joel Waterman

Pas un vilain match dans l’ensemble. Il est efficace quand il reste à l’intérieur des limites de son talent.

6 / 10

Ahmed Hamdi

Pas toujours précis dans sa distribution, mais il démontre une belle combativité.

6 / 10

Djordje Mihailovic

Pas son meilleur match, il est un peu éteint par l’opacité de la défense de Nashville.

6 / 10

Joaquin Torres

Il veut animer l’attaque et fait preuve de beaucoup de détermination en duel, mais il doit améliorer sa prise de décision et sa distribution.

6 / 10

Mustafa Kizza

Il a eu une chance en or de créer l’égalité, mais son tir a manqué d’aplomb.

5,5 / 10

Bjørn Johnsen

Crée quelques étincelles en seconde demie avant de sortir, mais c’est encore trop peu.