275 lieux patrimoniaux à découvrir au Québec

Différents lieux patrimoniaux religieux ouvriront leurs portes, dans 175 municipalités du Québec, dimanche, à l’occasion de la quatrième édition des Journées du patrimoine religieux.

Jusqu’à la fin de la journée de dimanche, 275 lieux patrimoniaux, incluant des églises et des musées de cimetières seront ouverts au public. Des concerts et des conférences portant sur l’architecture du patrimoine religieux québécois et d’autres activités y ont également été organisés.

Les activités sont gratuites, mais la contribution volontaire est encouragée. «Ça nous permet d’investir dans la restauration des églises», a fait savoir M. Couturier. «Comme vous le savez, beaucoup d’églises ont fermé ces dernières années, et d'autres ont besoin d’un rafraîchissement.»

Pour les gens de la région métropolitaine, M. Couturier suggère de visiter l’Oratoire Saint-Joseph et le site de Marguerite d’Youville, où se trouve le Marché Bonsecours.

Tandis qu’en Montérégie, M. Couturier recommande le circuit Sanctuaires du fleuve sur la Rive-Sud de Montréal qui comporte la cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, l’église Sainte-Famille de Boucherville et la basilique Sainte-Anne de Varennes, à Varennes.

«Quand on fait des statistiques sur les raisons de visiter des sites religieux, 60% des visiteurs viennent pour l’histoire, le patrimoine et l'architecture», a souligné Michel Couturier, président de l'Association du tourisme religieux et spirituel du Québec.

Pour voir la myriade d'activités offertes et les heures d'ouverture, consultez le site web des Journées du patrimoine religieux.