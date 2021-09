COVID-19: la situation dans les hôpitaux de plus en plus préoccupante

Le portrait de la quatrième vague, qui s’assombrit au Québec avec la hausse des cas de COVID-19 qui remplissent les urgences, est de plus en plus préoccupant pour les médecins et le personnel hospitalier.

Les gens qui arrivent à l’hôpital sont généralement «très malades» et le tiers des hospitalisons sont aux soins intensifs: «c’est préoccupant», a souligné Dr Mathieu Simon, pneumologue et chef aux soins intensifs à l’Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec.

«Des personnes plus jeunes vont arriver à l’hôpital à la dernière seconde, et vont passer un séjour aux soins intensifs, ce qui est loin d’être agréable», a résumé Dr Simon.

Ce dernier s’est cependant dit rassuré de voir que les enfants représentaient actuellement une «infime» partie des personnes hospitalisées au Québec.

Toutefois, la possibilité de prêter des lits aux hôpitaux pédiatriques de la province a été discutée advenant le cas d’un débordement, mais le besoin ne s’est pas fait sentir pour l’instant, a affirmé Dr Simon.

«Les salles d’urgence demeurent très occupées. On voit des maladies qui aboutissent beaucoup plus tardivement et sévèrement parce que les gens ont négligé de consulter et qu’il y avait un accès plus difficile à la médecin de première ligne», a expliqué le Dr Simon.

«Ce qu’on est en train de faire dans le système de santé, c’est d’apprendre à vivre avec la COVID», a soutenu le spécialiste.

«Avec le passeport vaccinal, la société a commencé à le faire aussi, mais honnêtement j’ai très hâte d’apprendre à vivre sans le virus, mais ça ça passe par la vaccination», a-t-il ajouté.

Pas assez de tests

Le Dr Mathieu Simon est aussi préoccupé par le fait que peu de Québécois vont se faire dépister lorsqu’ils ont des symptômes s’apparentant à ceux de la COVID.

«Donc il est probable que les cas quotidiens qui ont été rapportés vendredi soient très en deçà de la réalité», a-t-il lancé en entrevue avec Frédérique Guay, dimanche matin.

Variant Delta

«Ce qu’on voit avec le variant Delta, c’est une moins bonne protection contre les maladies bénignes, comme le nez qui coule, la toux, mais les soins intensifs sont entièrement protégés par les vaccins actuels», a partagé le spécialiste, qui en a profité pour rappeler que tous les vaccins étaient efficaces.

