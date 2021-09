Élections municipales: quatre autres candidates pour Québec 21

Québec 21 a présenté dimanche quatre nouvelles candidates qui se joindront au parti en vue des élections municipales qui seront déclenchées vendredi, dans la Vieille capitale.

En ajoutant Brigitte Bois, Marie Moreau, Marie-Claude Lavoie et Manouchka Blanchet à son équipe, le parti de Jean-François Gosselin compte à présent 18 membres. Quatre autres doivent être présentés dans les prochains jours pour compléter la formation politique.

Les trois premières femmes tenteront de se faire élire dans les districts de Saint-Rodrigue, de Robert-Giffard et de Maizerets-Lairet, respectivement. Tandis que Mme Blanchet agira à titre de colistière du chef du parti dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux.

« Ces 4 nouvelles candidates aux profils différents et aux expériences diversifiées gagnent à être connues. Elles sont déterminées à travailler et répondre aux demandes et besoins des citoyens dans leur district respectif », a déclaré M. Gosselin en conférence de presse, dimanche avant-midi.

Engagement à Beauport

Le chef de Québec 21 a profité de l’occasion pour annoncer un premier engagement pour l’arrondissement de Beauport, dans son propre district.

Dans l’éventualité où il serait élu, Jean-François Gosselin fera de la rénovation et de l’agrandissement du centre de loisirs Jean-Guyon une priorité, « dès le lendemain de l’élection ». Il s’agit d’un projet estimé à 3,95 M$, indique-t-il.

« Toutes les semaines, dans les quatre dernières années, on m’a parlé du centre de loisirs Jean-Guyon. Les gens de Sainte-Thérèse-de-Lisieux ont assez attendu et ils méritent d’avoir un centre de loisirs complètement repensé pour favoriser la pratique de leurs activités », a déclaré M. Gosselin.

