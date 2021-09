Laurent Duvernay-Tardif: «Ça fait du bien d’être de retour!»

De retour au jeu après avoir passé un an à travailler comme médecin dans le système de santé québécois durant la pandémie de COVID-19, le footballeur Laurent Duvernay-Tardif était fébrile à l’approche du duel de dimanche entre ses Chiefs de Kansas City et les Browns de Cleveland.

Le colosse de 30 ans a assuré qu’il était prêt pour ce premier match du calendrier 2021, lors d’une entrevue à Salut Bonjour.

Le joueur de ligne offensive, gagnant du Super Bowl au début de 2020, s’est rapidement senti à l'aise lors de son retour au sein du groupe de joueurs après un an d’arrêt.

«Un peu rouillé au niveau technique, mais au niveau de la forme physique, ça allait très bien, a-t-il d’abord expliqué. Mon camp d'entraînement s'est très bien déroulé, jusqu'à ce que je me fracture un os dans la main. Mais je suis de retour au jeu et je suis très excité. Ça fait du bien d'être de retour. De rencontrer les gars aussi, on a beaucoup de changements au niveau de la ligne offensive. On a une super belle unité et j'ai hâte.»

AFP

En son absence, les Chiefs ont participé de nouveau au Super Bowl, la saison dernière. Mais cette fois, ils ont dû s’incliner devant Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay.

«Tout le monde veut aller chercher [sa revanche] et moi, je veux aller en gagner un deuxième consécutif, a indiqué le Québécois. On a les yeux rivés sur le Super Bowl, mais en même temps, on est conscients qu'il va se gagner une semaine à la fois.»

Entre-temps, le contingent de joueurs d’ici a augmenté dans la NFL, avec l’arrivée, notamment, de Pier-Olivier Lestage avec les Seahawks de Seattle. Et cela fait grandement plaisir à Duvernay-Tardif.

«Ça me rend fier de voir des gars comme Antony Auclair, Ryan Hunter, qui se taillent une place dans différentes formations de la NFL, a-t-il souligné. C'est beau de voir ça, c'est beau d'entendre du français parfois, de l'autre bord de la ligne de mêlée ou après un match. De plus en plus, le niveau du football au Québec se rehausse, et c'est bien de voir des recruteurs passer voir ce qui se passe au nord de la frontière.»

«LDT», le comédien

Dernièrement, le numéro 76 des Chiefs a aussi fait ses premières armes comme comédien, ayant participé à des publicités de lait très réussies.

«J'ai été parachuté dans cet environnement-là; je ne connaissais pas tellement ça, les plateaux de tournage, a-t-il admis. J'ai vraiment aimé ça. [...] Je pense que le résultat est bon, honnêtement, je suis fier!»

Cela dit, il ne faudrait pas s’attendre à le voir entreprendre une troisième carrière dans ce domaine.

«Honnêtement, c'est trop stressant pour moi, je pense que je préfère me concentrer sur le foot et la médecine!»

