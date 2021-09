Le PLQ demande la prolongation de l’état d’urgence sanitaire au Québec

Le Parti libéral du Québec demande au gouvernement Legault de prolonger l’état d’urgence sanitaire, alors que le Québec est touché par la quatrième vague de la pandémie.

C'est surtout pour aller de l'avant avec la vaccination obligatoire des professeurs, du personnel de la santé, des services de garde et du reste de la fonction publique.

«Pour avoir la vaccination obligatoire de tous ces groupes-là, on a besoin d’une certaine forme de l’état d’urgence», explique André Fortin, leader parlementaire pour le Parti libéral du Québec.

M. Fortin explique que, puisque les cas ont augmenté chez les enfants, il faut les protéger davantage parce qu’ils ne sont pas vaccinés.

«Je crois qu’on a une responsabilité, mais nous, on pense que ça devrait s’appliquer de façon plus large à l’ensemble de la fonction publique, que le gouvernement doit prendre ses responsabilités», dit-il.

«On s’explique mal la réticence de la CAQ, quand on voit que les grandes banques canadiennes, certaines compagnies de transport et le gouvernement fédéral l’exigent à leurs employés. On croit réellement ce que le gouvernement nous dit depuis longtemps, soit que la vaccination, c’est ce qui mène à cette sortie de crise là. Nous, on y croit. Ça serait un outil de plus pour s’assurer qu’on se rapproche d’un maximum de Québécois vaccinés et protégés, et pour réduire la transmission.»

Le leader du Parti libéral du Québec explique que la vaccination obligatoire est particulièrement importante, alors que certains hôpitaux ont déjà presque atteint leur pleine capacité ou l'ont dépassée.

«Il y a des chirurgies qui sont reportées, il y a du délestage. Ça se produit encore au niveau du réseau de la santé, alors on pense que le gouvernement du Québec a une certaine responsabilité. Ça peut nous aider à sortir de cette crise-là.»

M. Fortin préconise aussi l'amélioration du déploiement des tests rapides, surtout dans le milieu de l'éducation.

«La grande majorité des enseignants sont vaccinés, mais peut-être que certains de leurs collègues ne le sont pas. Est-ce que, quand on va travailler, on est protégés au maximum? D’avoir des tests rapides, de les utiliser sur place, ça peut avoir un impact positif. À ce niveau-là, je vous dirais que le gouvernement n’en fait pas assez», souligne-t-il.

Le député de Pontiac demande aussi la mise en place du passeport vaccinal à l'Assemblée nationale, ce à quoi Québec solidaire et le Parti québécois s’opposent.

«Nous, on a un devoir d’exemplarité, et si on ne le fait pas, on manque à nos propres responsabilités.»

