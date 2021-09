L’Échappée: une affaire bientôt résolue

Le mystère entourant la disparition de Marie-Louise (Bianca Gervais) demeurera entier quand L’Échappée entamera sa sixième saison lundi soir. Mais au rythme où vont les choses, les réponses ne sauraient tarder.

C’est la question à laquelle les fans du téléroman de TVA veulent une réponse depuis avril : l’enquêteuse est-elle morte ou non ? En d’autres termes, reverra-t-on Bianca Gervais à Sainte-Alice-de-Rimouski ?

On comprend les 1 042 000 téléspectateurs de L’Échappée de vouloir être fixés le plus vite possible. Bianca Gervais apparaissait au générique de l’émission depuis ses tout débuts, en septembre 2016. Un an après le départ de Julie Perreault, la série perdrait un autre gros morceau.

Les chances de retrouver la policière vivante paraissaient plutôt minces au printemps. On avait repéré son téléphone au bord du chemin, et son sang en forêt. Est-elle tombée aux mains du tordu Gérard Chaput (Alex Bisping) ?

L’action reprend deux mois plus tard. L’enquête pour retrouver Marie-Louise piétine, au grand détriment de Gisèle Bayeur (excellente Chantal Fontaine), sa mère biologique. De son côté, Richard (Pierre-Yves Cardinal) semble avoir perdu tout espoir de retrouver celle qu’il avait demandée en mariage peu avant le drame.

Durant l’heure, de nouvelles informations viendront changer la donne. Mais c’est véritablement l’aperçu du deuxième épisode, diffusé en plein cœur du générique de clôture, qui laisse présager une résolution rapide du dossier.

Des dérives

Jointe au téléphone, l’auteure Mylène Chollet nous parle d’une sixième saison qui respecte l’ADN du feuilleton, soit bourrée d’action et d’émotions. « Après avoir vécu de grands bouleversements, plusieurs personnages essaient de retrouver un certain équilibre. Ça ouvre la porte à bien des dérives... »

Photo courtoisie

On découvre que Noémie (Anick Lemay), qui traverse une période de grandes remises en question, a trouvé une manière bien particulière de tromper l’ennui. Sans rien divulgâcher, disons qu’on aime bien ce développement inattendu. Pour Anick Lemay, il s’agit d’une belle occasion d’explorer de nouvelles facettes du personnage.

Nouvelles têtes

Photo courtoisie

Au chapitre des nouveaux visages, on nous présente Maya Déry, une sergente de police campée par Sophie Cadieux. Réservée et carrée, la policière devrait — sur papier — bien s’entendre avec Gisèle, mais puisqu’elle est responsable de l’enquête laborieuse sur Marie-Louise aux crimes contre la personne, disons que l’atmosphère est plutôt tendue entre les deux femmes.

Et pour faire connaissance avec Colette et Anatole, le couple de complotistes interprété par Kathleen Fortin et Martin Drainville, on devra patienter. Même chose pour Paul-Omer, le nouvel intervenant du centre joué par Guillaume Lambert.

Autre détail qu’on peut révéler : L’Échappée accueille ses premières pensionnaires féminines, trois adolescentes qui effectuent une sombre découverte en ouverture d’émission.

L’itinérance et l’écoterrorisme font également partie des thèmes qui seront exploités au cours des prochains mois, nous indique Mylène Chollet.

► L’Échappée reprend l’antenne de TVA lundi soir à 20 h.

