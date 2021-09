Les Texans seraient très gourmands pour Deshaun Watson

Les Texans de Houston exigeraient six éléments en retour du quart-arrière Deshaun Watson, semble-t-il.

Selon ce qu’a appris le réseau ESPN, la formation de la NFL demanderait une combinaison de joueurs et de choix au repêchage. Elle serait d’ailleurs non négociable sur ce nombre et aurait refusé de revoir ses demandes à la baisse.

Watson a demandé aux Texans de l’échanger pendant la dernière saison morte. Dimanche, lors du premier match du club de Houston, le pivot de 25 ans n’était pas uniforme. Pendant le camp d’entraînement, il n’a participé à aucun exercice collectif.

Toujours selon ESPN, aucune équipe du circuit Goodell ne serait intéressée à donner autant d’éléments pour Watson sans inclure des conditions concernant les possibles choix de repêchage impliqués. Le quart est au cœur d’enquêtes du FBI, du service de police de Houston et de la NFL, car plus de 20 femmes l’accusent de harcèlement et d’agressions sexuelles.

En 2020, Watson a connu la meilleure saison sur le plan des statistiques de sa carrière. Il a complété 70,2 % de ses passes tentées pour des gains de 4823 verges et 33 touchés. Le produit des Tigers de Clemson a également amassé 444 verges et trois majeurs avec ses jambes.