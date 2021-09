Un savoir traditionnel à découvrir

Auteure du livre à succès Nature & Ayurveda, l’herboriste et aromathérapeute Krystine St-Laurent poursuit son enseignement de l’ayurveda, une sagesse millénaire venue de l’Inde, en approfondissant le lien qui unit la nature et la féminité. Avec beaucoup de délicatesse et de simplicité, elle montre dans son deuxième ouvrage, Féminité & Ayurveda, comment vivre en harmonie avec ses différents cycles pour parvenir à un meilleur équilibre.

Dans ce nouvel ouvrage magnifiquement illustré, Krystine St-Laurent explique les notions de base en ayurveda, comme les doshas, l’alimentation, les plantes, les huiles essentielles et l’hygiène de vie.

En sept chapitres, elle oriente les informations sur des sujets qui touchent la santé des femmes de tous les âges et leur bien-être, en parlant du cycle menstruel, de la grossesse et de la ménopause. Elle allie les bienfaits des plantes médicinales et des huiles infusées aux exercices de respiration, à la pratique de la méditation, et propose différents rituels pour augmenter ou maintenir notre vitalité.

Dans son livre, Krystine St-Laurent parle beaucoup de la connexion à la nature. « Si la Terre n’est pas en santé, c’est difficile de l’être », commente-t-elle, en entrevue.

« Si la Terre n’est pas nourrissante, c’est difficile d’avoir de la nourriture qui est nourrissante. Si l’air n’est pas de qualité, c’est difficile de bien respirer. C’est tellement intrinsèque. Même d’y réfléchir, c’est surprenant : on est la seule espèce qui se coupe de son environnement naturel. »

Photo courtoisie

Avec la pandémie, elle aussi a observé l’exode des populations des villes vers les campagnes. « Tout d’un coup, on dirait qu’on réalise qu’on a besoin de la Terre pour être équilibré. Je commence justement ce livre en disant qu’observer la nature, c’est une leçon d’humilité. Elle n’a pas besoin de nous pour faire ce qu’elle a à faire. »

Krystine note qu’il faut retourner au côté profondément sage de cela pour nous rééquilibrer. « Il faut réapprendre à respirer. Réapprendre à se nourrir de plantes qui sont vibrantes de vie, pas juste vertes, qui ont grandi dans un sol engraissé de compost et pas juste aspergé de fumier. »

La femme et la nature

Elle explique également dans son livre à quel point la femme est liée à cette nature. « Nos cycles menstruels sont liés aux cycles lunaires. C’est la base. C’est pour ça qu’on a tellement de débalancements : c’est parce qu’on a de la lumière artificielle, on n’a plus le contact avec ce qu’on porte en nous – les mêmes éléments que l’ensemble de l’univers. On ne fait pas partie de la nature : on la porte. On est exactement la même chose. Pour nous rééquilibrer, on doit connecter avec ce qui est là. »

Les plantes d’ici

L’ayurveda, savoir millénaire, s’adapte très bien aux plantes qui poussent au Québec, pas seulement à des plantes exotiques venant de l’Inde. « Dans le deuxième livre, je fais un travail d’adaptation d’une sagesse qui est ancestrale, mais qui nous sert. Ce qui nous sert encore plus, c’est de faire ça avec les plantes qu’on a ici. Ce sont elles qui survivent aux saisons, qui ont les propriétés qu’on a besoin. »

Krystine St-Laurent, par exemple, utilise les huiles des plantes qui poussent ici : le tournesol, l’onagre, la bourrache. « C’est la jonction entre la sagesse ancestrale qu’est l’ayurveda et les plantes médicinales occidentales, comme la bardane. »

Elle a fait des recherches sur le sujet pendant plusieurs années. « On a tellement des belles plantes dans notre herboristerie occidentale ! Oui, il y a des plantes ayurvédiques, mais j’aime beaucoup mieux celles qu’on a ici et faire découvrir celles qu’on peut faire pousser dans nos jardins. »