10 activités incontournables à découvrir en Nouvelle-Écosse

Située sur la côte de l’océan Atlantique, la Nouvelle-Écosse est l’une des provinces les plus dépaysantes du Canada en raison de sa culture singulière, de ses paysages maritimes et des expériences uniques qu’elle propose.

Les choses qu’on peut y faire sont d’ailleurs éclectiques! Autant les jeunes familles, les amoureux que les aventuriers dans l’âme sont comblés par la Nouvelle-Écosse.

Golfs, vignobles, lieux historiques, plages, sentiers pédestres, cidrerie, kayak, restaurants... Il y a tant à découvrir qu’il vaut mieux bien planifier son voyage pour éviter de passer à côté d’un coup de cœur.

Voici justement dix activités incontournables que vous devriez ajouter à votre liste:

La piste Cabot de l’île du Cap-Breton est reconnue à travers le monde. Bien que le circuit routier se parcoure d’un trait en deux ou trois heures seulement, il vaut mieux prévoir quelques jours pour profiter de tous ses attraits.

Sur la route, les panoramas époustouflants et les sentiers pédestres se succéderont tout comme les boutiques d’artisans locaux et les endroits sympathiques où dormir et casser la croûte.

N’oubliez pas de prévoir du temps pour visiter le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton et le lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg.

Découvrez aussi la beauté de la région en hauteur en montant à bord de la première télécabine du Canada atlantique, à Cape Smokey.

En tant que capitale de la Nouvelle-Écosse et ville friande de culture, Halifax est une destination incontournable. La ville située sur le bord de mer est animée de jour comme de soir.

Elle propose notamment une promenade de près de quatre kilomètres au bord du port où l'on retrouve des boutiques, des restaurants, des brasseries artisanales et bien d’autres divertissements.

Avide de sensations fortes? Découvrez la région en faisant un tour d’hélicoptère!

Avec ses milliers de kilomètres de littoral, la Nouvelle-Écosse possède un nombre impressionnant de phares au look bucolique, tous plus beaux les uns que les autres.

Lors de votre périple sur la route des phares, arrêtez-vous à Peggy's Cove, un charmant petit village côtier où les hébergements d’inspiration bord de mer et les fruits de mer frais sont abondants. Ou encore, explorez en bateau la côte de la légendaire Oak Island avec Salty Dog Sea Tours.

La Nouvelle-Écosse est un endroit de rêve pour les amoureux de la nature et des lieux chargés d’histoire.

Sur son territoire, on trouve 6 sites faisant partie du patrimoine mondial de l’UNESCO, soit la vieille municipalité de Lunenburg, les falaises fossilifères de Joggins, le Paysage de Grand-Pré, le géoparc des falaises de Fundy, la biosphère Southwest Nova et la biosphère Bras d’Or Lake.

En raison de son emplacement géographique, cette province est un lieu prisé pour l’observation des grands mammifères marins.

Participez à une excursion guidée sur l’eau qui, en plus de vous amener tout près des baleines, vous fera découvrir les contes locaux.

Fait intéressant: pour planifier votre prochain séjour, sachez que c’est en août qu’il est plus facile d’observer les cétacés dans la baie de Fundy – qui abrite les plus hautes marées du monde – et de juin à octobre ailleurs en Nouvelle-Écosse.

L’excitation sera à son comble pour les intrépides qui embarqueront sur le bateau Zodiac afin de dévaler les eaux frénétiques de la rivière Shubenacadie.

Au rafting sur le mascaret, les vagues peuvent monter jusqu’à 6 mètres (20 pieds)! Vous serez assurément trempé, mais l’expérience en vaut le coup!

Trésors méconnus de la Nouvelle-Écosse, les vignobles sont pourtant nombreux dans ce coin de pays. Partez à la découverte d’une vingtaine d’établissements où il sera possible de déguster des vins mousseux, des vins de glace, des rosés ou des rouges.

La province a même son vin d’appellation signature, le Tidal Bay. Cette tournée des vignobles sera aussi l’occasion de socialiser avec les chaleureux habitants grâce aux visites guidées.

Barrington, à la pointe sud-ouest de la province, est surnommée la «capitale du homard du Canada». Ce n’est pas surprenant que la Nouvelle-Écosse propose différents festivals de homard et qu’elle se spécialise dans sa cuisine!

Pour un dépaysement assuré, participez à une excursion en bateau afin d’en apprendre plus sur la pêche au homard et peut-être même avoir la chance d’en attraper quelques-uns selon la saison!

Avec plus de 13 000 km de côtes, il y a des centaines de plages en Nouvelle-Écosse! Et celles-ci sont magnifiques avec leur sable blanc et leurs criques pittoresques. Il est même assez facile de dénicher un hébergement avec sa propre plage privée.

Si vous avez envie de bouger, les cours de surf sont communs dans la province, notamment ceux du parc provincial de Lawrencetown Beach.

Avec la proximité de la mer, les plats savoureux et frais ne manquent pas sur la route, d’un bout à l’autre de la province.

Prenez le temps de découvrir la route Good Cheer, la première route de vignobles, brasseries artisanales, cidreries et distilleries au Canada avec 80 arrêts gourmands tous plus incontournables les uns que les autres.

Qu’y a-t-il de plus succulent qu’un délicieux repas de fruits de mer accompagné d’un bon verre de cidre produit localement?

Destination de vacances de choix au Canada, la Nouvelle-Écosse est un lieu d'exploration, de découvertes, de plaisirs et de dépaysement.