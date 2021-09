Ado happé mortellement à vélo à Lévis: une pétition pour faire diminuer la limite de vitesse

Le décès tragique d’un adolescent happé par une voiture alors qu’il circulait à vélo, vendredi dernier à Lévis, a créé une véritable commotion chez ses proches et une pétition circule présentement afin de faire diminuer la limite de vitesse dans le secteur où est survenu l’accident.

Samuel Bédard, 17 ans, circulait à vélo sur le chemin Filteau, lorsqu’il s’est fait percuter par un véhicule. Il était environ 21h15, lorsque le destin a frappé à l’angle de la rue de l’Oasis et du chemin Filteau, dans le secteur de Saint-Nicolas, à Lévis.

Les hommages et les messages de sympathie n’ont pas tardé à être publiés sur les réseaux sociaux, témoignant de l’attachement et de l’amour que portaient les proches envers le jeune homme.

«Mon bébé je t’aime tant, je suis démolie [...] je vais rester forte pour toi, même si c’est tellement dur [...] je te promets Samuel que je vais toujours penser à toi, je vais toujours t’aimer, tu es ma partie, ma vie, ma raison de vivre [...] je t’aime mon bébé je t’aime pour la vie je t’aime tellement», a publié la mère de la victime, Andréanne Bédard-Langlais.

«La vie ne sera plus jamais pareille sans toi à mes côtés. J’espère que tu es bien là-haut, car eux doivent être heureux de ta présence et de ton sens de l’humour qui nous faisait rire [...] je t’aime, je t’aime et je t’aime, ton papa qui ne vivra plus jamais une journée sans penser à toi», a partagé le père, Alexandre Bédard.

Pétition pour réduire la vitesse

Une pétition a également été organisée, afin de faire réduire la limite de vitesse à 50km/h sur le chemin Filteau, qui est présentement à 70km/h. Les circonstances de l’accident étant toujours sous enquête, il n’a pas été établi, pour le moment, si la vitesse est en cause dans ce triste événement.

Toutefois, selon plusieurs témoignages, des automobilistes circulent souvent à grande vitesse sur ce tronçon de route.

Ce triste décès survient à quelques jours à peine du Tour du Silence, qui aura lieu ce mercredi. Cet événement d’envergure internationale se veut un hommage aux cyclistes décédés dans des accidents de la route et une façon de promouvoir une cohabitation sécuritaire entre cyclistes et automobilistes.

Les organisateurs du Tour de silence pour la région de Lévis ont indiqué qu’une minute de silence sera tenue en hommage au jeune Samuel lors de l’événement.