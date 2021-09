C’est parti pour L’Académie du Guide de l’auto!

L'Académie du Guide de l'auto est de retour sur les ondes de TVA pour une nouvelle saison. À l’occasion de la diffusion du premier épisode, l'animateur Patrick Benoit était de passage à l’émission Le Guide de l’auto animée par Antoine Joubert et Germain Goyer sur QUB Radio.

Sans être le plus grand des mordus de l’automobile, Patrick Benoit se définit comme curieux et intrigué par ce milieu en constante évolution, mais surtout par les véhicules électriques.

Des invités de marque

Chaque semaine, des membres de la colonie artistique s'affrontent sur circuit et testent leurs aptitudes au volant. « On a une foule d’invités qui me plaisent tous cette année. C’est un show de chars, mais aussi très ludique et divertissant. [...] On commence cette année avec un duel opposant Gino Chouinard et Jean-Michel Anctil. Ce sont deux grands chums dans la vie, mais vous le savez, sur une piste, il n’y en a plus d’amitié! », raconte Patrick Benoit.

L'animateur ajoute que certains duels allaient de soi. « On a Sébastien Benoit avec Martin Juneau. Sébastien anime une émission de cuisine, Coup de Food, et Martin Juneau est chef cuisinier. [...] Il y a des duos aussi un peu surprenants. Je pense entre autres à celle qui animait à l’époque Pilote Académie, Annie-Soleil Proteau, qui va affronter Messmer. »

Des voitures électriques qui côtoient des véhicules à essence

Autrefois dédiée uniquement aux véhicules électriques, L'Académie du Guide de l'auto élargit ses horizons en intégrant des véhicules plus conventionnels cette année, tout en conservant une grande place aux modèles électriques.

« On a décidé de séparer ça en deux. Les véhicules à essence, qu’on appelle Les Légendaires, il y en a encore beaucoup sur les routes et ça fait encore triper bien du monde. On a même une Nissan Sentra qui est manuelle et qui est pilotée par Jonathan Garnier et c’est bien sympathique. Je trouve ça bien plaisant d’avoir ces véhicules-là qui ne sont pas évacués des routes encore », commente Patrick Benoit.

Parmi les véhicules électriques qui seront mis à l'essai au cours de cette saison, on retrouvera la Polestar 2, la Nissan Leaf, le Hyundai Kona EV, le Ford Mustang Mach-E, la Chevrolet Bolt EV et la Tesla Model 3.

Un coup de cœur pour la marque Polestar

Lorsque vient le temps de discuter de voitures électriques, l’animateur Patrick Benoit est bien placé pour se prononcer puisqu’il a effectué le virage vert il y a trois ans déjà. Questionné sur son coup de cœur parmi les voitures essayées dans le cadre de l’émission, il a levé son chapeau à la jeune compagnie Polestar. « Je connaissais sur papier et par réputation, mais je ne les avais jamais essayées. D’essayer ces véhicules-là sur piste, ça permet de voir les limites assez rapidement et j’ai été agréablement surpris par leur stabilité, leur freinage et quand l’accélération. »

Rappelons que l’émission L’Académie du Guide de l’auto est diffusée sur la chaîne TVA le samedi à 11h30.

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de la présentation des Chevrolet Silverado 2022 et Subaru WRX 2022 en plus de la loi de Transport Canada pour enrayer le phénomène des véhicules fantômes.

Essais routiers

Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Dodge Charger SRT Hellcat Redeye Widebody 2021 et Jeep Grand Cherokee L mis à l’essai.

Et c’est un départ aussi pour Roulez au suivant

Samedi dernier avait également lieu la diffusion du premier épisode de la nouvelle série Roulez au suivant. Animée par Antoine Joubert, cette émission est diffusée sur la chaîne TVA Sports ainsi que sur le site du Guide de l'auto. Des gens du public, dans le besoin, se voient remettre un véhicule d’occasion complètement remis en état par une équipe d’experts.

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, et en reprise le dimanche à 14h.