COVID-19: la vague des non-vaccinés continue au Québec

La vague des non-vaccinés se poursuit au Québec, où 639 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés dans les dernières 24 heures, tandis que les hôpitaux rapportaient 14 hospitalisations de plus que la veille.

Parmi les nouvelles infections, 447 concernent des personnes non vaccinées ou n’ayant reçu qu’une seule dose de vaccin il y a moins de 14 jours. Quarante-cinq sont des personnes n’ayant reçu qu’une seule dose il y a 14 jours ou plus et 147 sont des personnes ayant reçu une deuxième dose il y a sept jours ou plus.

Plus positivement, le nombre de patients aux soins intensifs est demeuré identique lundi.

«Dans les 28 derniers jours, 113/135 personnes admises aux soins intensifs n’étaient pas adéquatement vaccinées. La vaccination permet d’éviter que des personnes mettent de la pression inutilement sur notre réseau de santé. Il faut donc continuer d’aller chercher ses deux doses», a partagé le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter.

En ce qui concerne la vaccination, 13 034 doses de vaccin ont été administrées au Québec dans les 24 dernières heures, pour un total de 12 635 280 depuis le début de la campagne de vaccination.

«Nous avons maintenant atteint 82 % de personnes de 12+ ans qui ont reçu 2 doses du vaccin. C’est encourageant de voir cette augmentation. Il faut continuer comme ça, pour atteindre au minimum 88 %, comme pour la 1ère dose», a publié le ministre Dubé sur son compte Twitter.

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, l’Ontario a ajouté 600 nouvelles infections à la COVID-19 et six nouveaux décès à son bilan.

Parmi ces nouvelles personnes infectées, 338 n’étaient pas vaccinées et 44 avaient reçu une seule dose de vaccin.

Dans la province, 15 842 doses de vaccins ont été administrées dimanche. En date de lundi 78,1 % des Ontariens ont reçu leurs deux doses, et 84,4 % une seule.

Éclosions multiples en Atlantique

Le Nouveau-Brunswick a ajouté 122 nouveaux cas à la COVID-19 à son bilan, un sommet depuis le début de la pandémie. Les personnes hospitalisées dans la province maintenant onze et cinq autres sont aux soins intensifs.

Onze établissements préscolaires, primaires et secondaires de la province sont en situation d’éclosion. Dans une conférence de presse, lundi, le premier ministre Blaine Higgs n’a pas écarté la possibilité de nouvelles restrictions. «Tout est sur la table», a-t-il mentionné.

La situation est similaire à l’Île-du-Prince-Édouard. Dimanche, la province a annoncé la suspension de l’enseignement en présentiel de tous les établissements dans la région de Charlottetown.

Cinq nouvelles infections ont été rapportées dans la province au cours des dernières 24 heures. Parmi celles-ci, quatre concernent des jeunes de moins de 19 ans.

La Nouvelle-Écosse a recensé 12 nouveaux cas de COVID-19 au cours des 24 dernières heures. Terre-Neuve-et-Labrador, quant à elle, a rapporté neuf nouvelles infections.

Plus à l’ouest, le Manitoba a rapporté 41 nouveaux cas et deux nouveaux décès.

La situation au Canada: