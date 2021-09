Hubert Lenoir dévoile une autre chanson

À deux jours de dévoiler au monde son second album Pictura De Ipse : Musique directe, Hubert Lenoir en a offert un ultime avant-goût, lundi.

Sur un groove indolent pondu par le beatmaker High Klassified, l’artiste de Québec fait équipe avec Bonnie Banane, une Française à la créativité aussi singulière que lui, sur Octembre.

Filmé dans les rues de Paris, le vidéoclip montre le Québécois et son invitée faire des pitreries et déranger les passants, déguisés l’un en épouvantail et l’autre en sorcière.

Après Secret et Dimanche soir, Octembre est le troisième extrait de ce qui est un des albums les plus attendus de la rentrée culturelle au Québec.

Hubert Lenoir est actuellement en tournée aux États-Unis.