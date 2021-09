Laisseriez-vous votre enfant monter un robot en forme de licorne?

De sa division robotique, le constructeur automobile chinois de voitures électriques XPeng a présenté en vidéo une licorne robotisée censée être montée par des enfants. Pour les adultes, « l’animal » dévoilé par le site South China Morning Post servirait à démontrer leur savoir-faire en matière de conduite autonome, en intelligence artificielle et dans les technologies existantes de la société.

Surnommé « Little White Dragon », l'entreprise a indiqué que le poney intelligent est équipé de modules d'alimentation, de contrôle des mouvements, de navigation intelligente et de capacités d'interaction émotionnelle intelligente. Le robot peut interagir avec son environnement, détecter les obstacles à éviter, ainsi que réagir à la voix, au toucher et au langage corporel d'un humain.

XPeng Robotics

Pour le moment, il n’y a aucune version physique du robot licorne et ce qu’on voit dans la vidéo n’est qu’un rendu vidéo du gros jouet quadrupède. Le constructeur n’a pas indiqué non plus de données comme les dimensions ni d’éventuelles dates de production.

Vu l’intérêt que la chose a suscité, XPeng va peut-être y songer deux fois avant de tabletter son idée.