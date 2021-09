Le retour des Biscuits sourires

À compter d’aujourd’hui, et jusqu’au 19 septembre, les franchisés Tim Hortons, de la région de Québec, ont tous choisi de faire chauffer leurs fourneaux à plein régime afin de donner un ÉLAN véritable à des organismes qui œuvrent dans leur région dans le contexte de la campagne Biscuit Sourire en leur versant l’entièreté des profits de leurs pépites chocolatées. Deux organismes de la région recueilleront la totalité des ventes réalisées par la campagne des Biscuits sourires : la Fondation Élan (pour une 4e année) de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale et le Centre Jacques-Cartier (CJC) aide les jeunes de 16 à 35 ans à trouver du sens à leur vie par la mise en action dans des projets individuels et collectifs, tout en élaborant leur projet de vie et en développant leur pouvoir d’agir. Un petit biscuit sourire avec votre café ?

70 ans de mariage

Photo courtoisie

Le mariage d’Adrien Nolet et Marie-Paule Lacasse fut célébré le 13 septembre 1951 à l’église Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (photo). Toujours installé dans cette municipalité du comté de Bellechasse, le couple nonagénaire (Adrien 97 ans et Marie-Paule 90 ans) célèbre donc aujourd’hui leur 70e anniversaire de mariage. Adrien avait comme témoin son père Alfred Nolet (1891-1985) et Marie-Paule, également son père, Léopold Lacasse (1907-1973). La grande famille des Nolet-Lacasse compte aujourd’hui 8 descendants : 1 fils (Réjean), 3 petits-enfants (Julie, Marie-Andrée et Vanessa) et 4 arrière-petits-enfants (Léo, Zoé, Mathias et Jeanne). Félicitations pour vos noces de platine.

Bonne fête l’honorable

Photo courtoisie

Tiens des nouvelles de l’honorable Michel Côté, C.P., qui fut député du Parti progressiste-conservateur du Canada dans la circonscription de Langlier de 1984 de 1988 et qui durant son passage à la Chambre des communes, fut ministre d’État chargé des Sciences et de la Technologie en 1987, ministre de la Consommation et des Corporations de 1984 à 1986, ministre responsable de la Société canadienne des postes de 1985 à 1987, ministre de l’Expansion industrielle de 1986 à 1987 et des Approvisionnements et des Services de 1987 à 1988. Né à Québec le 13 septembre 1942, Michel a 79 ans aujourd’hui. Installé sur la Rive-Sud de Québec, il est toujours très actif à titre de conseiller en transaction d’entreprises et président du temple de la renommée de la LHJMQ. Il me prie de saluer tous ses amis. Sur la photo, lors du Gala des rondelles d’or en 2019, Michel Côté est entouré des deux meilleurs joueurs de la LHJMQ, Guy Lafleur et Mario Lemieux. Bonne fête Michel !

En souvenir

Photo courtoisie

Le 13 septembre 2001. Le trafic aérien civil reprend aux États-Unis après les attentats du 11 septembre. Les aéroports d’Halifax (42 avions et 8000 passagers), Moncton (12 avions et 2300 passagers) et Gander (38 avions et 7000 passagers) furent les principaux endroits où les vols transatlantiques ont été forcés d’atterrir, les autres étant les aéroports de Montréal, Toronto, Winnipeg, Calgary et Vancouver. Au total l’Opération ruban jaune consistait à suivre les 224 avions déroutés avec plus de 33 000 passagers à leur bord.

Anniversaires

Photo courtoisie

Marcel Pelchat (photo), maître coiffeur, Marcel Pelchat Coiffure au Centre Laurier Québec...Niall Horan, chanteur et compositeur irlandais (membre de One Direction), 28 ans...José Théodore, ex-gardien de but de la LNH et analyste à TVA Sports, 45 ans...Stella McCartney, styliste britannique, fille de Paul McCartney, 50 ans...Chantal Francke, humoriste, ex-membre de Rock et belles oreilles, 63 ans...Laurier Dechêne, président et fondateur de Modulex-International, 78 ans...Peter Cetera, chanteur soliste du groupe Chicago de 1967 à 1985, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 13 septembre 2011 : Paul-Émile Gallant (photo), 67 ans, designer canadien, créateur du casse-têtes en trois dimensions de Wrebbit... 2019 : Eddie Money, 70 ans, prolifique rockeur américain des années 1970 et 1980 ... 2017 : Frank Vincent, 80 ans, acteur américain (Phil Leotardo dans la série Les Soprano)... 2016 : Anne Germain, 81 ans, chanteuse française... 2015 : Gary Richrath, 65 ans, ancien guitariste du groupe rock REO Speedwagon... 2015 : Moses Malone, 60 ans, joueur-vedette de la NBA qui a porté le maillot de huit équipes en l’espace de 20 saisons... 2012 : Aline Bouchard, 60 ans sœur des frères Yvon, Alain et Marcel Bouchard... 2012 : Peter Lougheed, 84 ans, ancien premier ministre albertain (de 1971 à 1985) ... 2009 : Marc-André Bouliane, 59 ans, ex-coroner rendu célèbre par une enquête sur les autobus scolaires... 1997 : Georges Guétary, 82 ans, vedette de l'opérette.