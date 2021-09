Recrutement massif et hausse de salaire chez Amazon Canada

Amazon Canada espère parvenir à embaucher 15 000 nouveaux employés d’un océan à l’autre au cours des prochains mois.

Pour y parvenir, le géant mondial du commerce électronique a décidé de relever les salaires de ses employés.

Ainsi, le taux horaire minimum des employés de première ligne atteindra entre 17 et 21,65 $, en plus d’avantages sociaux dès la journée de l’embauche, a vanté l’entreprise a dévoilant sa vaste campagne de recrutement qui s’entame en contexte de pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs provinces, notamment au Québec.

En parallèle, les personnes déjà employées par Amazon au Canada recevront dès maintenant des hausses salariales allant de 1,60 à 2,20 $ de l’heure, peu importe leur ancienneté, a annoncé l’entreprise. Une prime à la vaccination de 100 $ par employé est aussi prévue.

«Amazon Canada emploie plus de 25 000 Canadiens et nous sommes fiers de créer, à un moment où le besoin s’en fait sentir au Canada, 15 000 bons emplois supplémentaires qui offriront une meilleure rémunération aux formidables employés de nos réseaux s’expédition, de transport et de logistique», a commenté dans un communiqué Sumegha Kumar, directrice des opérations d’expédition aux clients canadiens pour Amazon Canada.

Cette annonce survient alors qu’Amazon a annoncé, la semaine dernière, le déploiement d’un vaste programme de formation de 1,2 milliard $ US d’ici 2025 visant à payer les droits de scolarité de ses employés américains qui désirent obtenir de nouveaux diplômes.

Au printemps dernier, l’entreprise avait aussi annoncé qu’elle recherchait 75 000 nouveaux employés aux États-Unis et au Canada et qu’elle augmentait son salaire minimum à 17 $ US de l’heure au sud de la frontière.