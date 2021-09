Rentrée parlementaire: la pénurie de main-d’œuvre doit être la priorité, selon les PME

Les PME estiment que la pénurie de main-d’œuvre doit être la priorité du gouvernement du Québec, selon un sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) dévoilé lundi.

Selon les résultats, 84 % des PME estiment que le gouvernement du Québec n’a pas pris suffisamment de mesures pour combler les pénuries de main-d’œuvre qui touchent la province.

Aussi, 48 % des PME interrogées disent ne pas être au courant des programmes et des mesures du gouvernement visant à aider les entreprises à trouver et à former des employés.

«Il ne se passe pas un jour sans qu’un entrepreneur nous contacte pour parler de la pénurie de main-d’œuvre et du frein que cela représente pour la reprise de son entreprise. Actuellement, les dirigeants de PME doivent effectuer de nombreuses heures supplémentaires, refuser des opportunités d’affaires et annuler ou reporter des contrats parce qu’ils ne trouvent simplement pas les employés dont ils ont besoin», a déclaré François Vincent, vice-président à la FCEI.

Parmi les mesures que le gouvernement pourrait mettre en place pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, les dirigeants de PME ont notamment noté la réduction des taxes et des impôts (57 %), la bonification des crédits d’impôt (49 %), le soutien et l’accompagnement dans la recherche de candidats (33 %) ainsi que l’immigration (32 %).

De son côté, la FCEI recommande au gouvernement du Québec d’«intensifier la communication au sujet des programmes disponibles pour les PME» et de mettre fin à l’injustice fiscale unique au Canada des microentreprises québécoises «qui doivent payer 259 % de plus en impôt que les autres PME [...] et qui n’ont pas accès aux crédits d’impôt qui pourraient les aider à accueillir des travailleurs expérimentés».

La FCEI estime que la réduction du fardeau fiscal permettrait aux PME d’augmenter les salaires, d’acquérir des machines et de l’outillage ou encore d’investir dans la formation des employés.

«Pour que les PME puissent contribuer au dynamisme économique à leur pleine capacité et propulser la relance partout au Québec, la priorité de la rentrée parlementaire doit être de répondre à leurs besoins et de prendre des mesures ambitieuses pour relever le défi de la pénurie de main-d’œuvre», a ajouté M. Vincent.

Le sondage a été mené auprès de 804 membres de la FCEI, entre le 5 et le 27 août.