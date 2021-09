Salvador: au moins cinq morts dans de fortes pluies

San Salvador | Au moins cinq personnes sont mortes au Salvador en raison de fortes pluies qui affectent le pays depuis vendredi, a annoncé dimanche la protection civile.

Parmi les victimes figurent une femme et trois enfants d'une même famille qui ont été emportés dans les flots d'une rivière près de Cuisnahuat dans le département de Sonsonate, à environ 70 km à l'ouest de San Salvador, ont précisé les services de la protection civile sur Twitter.

Une alerte rouge (danger imminent) a été instaurée depuis vendredi pour les villes côtières de Tecoluca, Jiquilisco et Puerto El Triunfo, à environ 90 km au sud-est de San Salvador.

D'autres départements comme ceux de Chalatenango au nord de San Salvador ou Ahuachapan et Sonsonate à l'ouest, sont placés en alerte orange par mesure de précaution et le reste du territoire, soit onze départements, est sous alerte jaune pour se préparer à une possible menace.

Le président Nayib Bukele a averti d'une «possibilité très élevée de glissements de terrain» et demandé à la population de «collaborer» avec les autorités en matière de prévention.