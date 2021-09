Ville de Québec: six conseils de quartier s’unissent contre le troisième lien

Six conseils de quartier de Québec ont uni leurs voix lundi pour demander aux candidats aux élections fédérales et municipales de s’opposer au troisième lien. Ce mégaprojet risque fort «d’anéantir des années d’efforts» pour l’amélioration de la qualité de vie des citoyens, craignent-ils.

C’est ce que des représentants des conseils de quartier de Lairet, Maizerets, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Sauveur et Vieux-Limoilou ont écrit dans une lettre rendue publique lundi matin.

«Le troisième lien autoroutier ne pourra qu’exacerber [des] problèmes déjà bien présents dans nos quartiers où l’air est déjà saturé de particules fines ou polluants», se sont-ils inquiétés.

D’après eux, le tunnel Québec-Lévis risque notamment d’amener «une hausse importante de la circulation automobile, du transport par camion, de la pollution sonore». En augmentant la capacité autoroutière dans la région et les émissions de gaz à effet de serre (GES), le tunnel projeté ne fera qu’intensifier les phénomènes météorologiques extrêmes comme les canicules ou les sécheresses, estiment-ils.

Des «milieux de vie»

Comme ils l’ont fait en mai dernier, ces représentants d’organisme citoyens réitèrent que leurs quartiers ne doivent pas être considérés comme «un lieu de transit entre la couronne nord et la Rive-Sud de Québec», mais bel et bien comme des «milieux de vie» dans lesquels les citoyens ont le droit de vivre dans un environnement de qualité et dans des conditions saines «qui ne [les] rendent pas malades et qui sont sécuritaires».

Lundi matin, dans Le Journal, la députée solidaire Catherine Dorion a anticipé que l’opposition au troisième lien sera plus forte que prévu.

