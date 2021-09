GUAY, Richard



Le 9 septembre 2021, est décédé au CIUSSS Hôpital de Dolbeau-Mistassini, à l'âge 75 ans et 3 mois, M. Richard Guay, époux de Mme Noëlla Lamothe, demeurant à St-Stanislas. Il était le fils de feu M. Maurice Guay et de Mme Aurore Paquette. Outre son épouse Mme Noëlla Lamothe, il laisse dans le deuil son fils Gino; ses frères et ses sœurs : Jean-Marie, feu Moore, feu Denis, feu Danielle, Solange (feu Denis Dufour), Dominic et feu Marlène. Également, il laisse plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis.