PAQUET, Monique



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le dimanche 28 février 2021, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Monique Paquet, épouse de feu Réjean Moreau et fille de feu Alexandre Paquet et de feu Marie-Jeanne Thivierge. Elle demeurait à Saint-Georges et était native de la Ville de Québec. La famille recevra les condoléances auprès de l'église de l'Assomption le jeudi 16 septembre 2021en après-midi de 14h à 16h et en soirée de de 19h à 21h ainsi que vendredi, jour des funérailles de 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Suzanne Gilbert), Sylvie (Richard Séguin), Jacques (Jennifer Patterson). Ses petits-enfants : Érika Moreau-Gilbert, Élizabeth Séguin (Don Spiff), Frédérik Séguin, Michèle Moreau (Nick Alexander McCartney), Rébecca Moreau. Ses arrière-petits-enfants : Adrian Amine Moreau, Jaden Spiff, Zoé Spiff et Lincoln McCartney. Elle était la soeur de : feu Jean-Jacques Paquet, Claire Paquet (Bruno Chouinard), Denise Paquet (feu Joachim Bouchard) et Louise Paquet (Michel Langevin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Paquet et Moreau et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8 (pour l'hôpital de Saint-Georges).