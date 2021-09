À MAtv: dialogues et échanges au coeur de la programmation d’automne

Cet automne, en s’intéressant à l’actualité locale, à la diversité culturelle et sexuelle, tout comme à la culture et à l’histoire, la chaîne MAtv sera l’hôte de plusieurs rendez-vous suscitant dialogues et échanges.

Au sein de la nouvelle programmation qui sera dévoilée à compter de lundi, on retrouvera «Entre parenthèses», une nouveauté s’inscrivant parfaitement dans le désir de faire réfléchir les gens. L’émission - diffusée le mercredi à 21 h et le jeudi à 18 h - permettra d’aborder, en duo, des enjeux qui ne sont pas si simples et divers tabous qui subsistent.

Dans une formule bilingue, «L’heure BIPOC» (le mercredi à 22 h et le dimanche à 23 h) offrira pour sa part un portrait des communautés 2SLGBTQ+ devant composer avec des réalités et des défis de tous les jours.

«Chacune des émissions incitera à la réflexion et au partage d’une façon unique. En plus d'être informés sur ce qui se passe autour d’eux, les téléspectateurs seront encouragés à laisser tomber leurs idées préconçues afin d’aller à la rencontre de l’autre», laisse savoir Steve Desgagné, directeur principal de MAtv, dans un communiqué.

Élections municipales et créations artistiques

Avec la tenue des élections municipales qui approchent au Québec, les déclarations et promesses des politiciens seront scrutées à la loupe dans diverses régions de la province. À Montréal, l’actualité locale sera toujours au menu de «Mise à jour» (le lundi à 18 h 30 et 23 h ), une émission animée par Stéphanie Gagnon.

Comme à chacune des saisons, la chaîne proposera une belle vitrine aux arts, notamment par le biais du retour de «LeZarts Montréal» (le jeudi à 19 h 30 et 22 h, dès le 7 octobre) où des découvertes artistiques de toutes sortes seront offertes aux téléspectateurs.

Les musiques métissées pourront quant à elles se faire entendre grâce à «MUZ en spectacle» (le samedi à 21 h à compter du 8 novembre) où la diversité sera une fois de plus à l’honneur.

Pour connaître l’horaire complet de MAtv, renouvelé dès le 20 septembre, on se rend au matv.ca.