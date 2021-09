Coups de pédales pour L’Arche

Le maire de Québec, Régis Labeaume (photo de gauche), sollicite la communauté des gens d’affaires pour participer à une activité de collecte de fonds au profit de l’organisme L’Arche de la Capitale-Nationale, qui œuvre auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Les personnes intéressées à soutenir L’Arche sont invitées à faire un don de 100 $ et à enfourcher, le temps d’une courte randonnée amicale, un des 100 vélos à assistance électrique du service de vélopartage du Réseau de transport de la Capitale qui seront mis à la disposition des participants. Il y a donc une limite de 100 participants. L’événement aura lieu demain le 15 septembre, à 13 h 30, sous la présidence d’honneur de Jean-François Chalifoux (photo de droite), président et chef de la direction de Beneva. D’une durée d’environ 45 minutes, le parcours débutera à 13 h 30 au Centre de jour de L’Arche de la Capitale-Nationale, situé à côté du parc Durocher, et se terminera vers 14 h 15 devant l’hôtel de ville de Québec. Il est possible de s’inscrire et de faire son don en ligne au www.arche-quebec.ca/ ou en téléphonant au 418 527‐8839, jusqu’à demain.

Une fois 5

Photo courtoisie

Les cinq peintres du Saint-Laurent (Gérard Boulanger, de Cap-Rouge, Yvon Lemieux, de Beauport, Raymond Quenneville, de Champlain, Robert Roy, de Sainte-Perpétue, et Yvon St-Aubin, de Château-Richer), seront installés au Vignoble Sainte-Pétronille, au 8705 chemin Royal, le samedi 18 septembre (de 11 h à 19 h) et le lendemain dimanche (de 11 h à 18 h) pour peindre, évidemment, vous rencontrer et autographier leur livre La collection Hommage au Saint-Laurent (photo) paru en 2020 et qui présente les 100 tableaux à l’huile et à l’acrylique qui constituent la collection et fait le récit des voyages et des rencontres qui ont mené à la création de cette œuvre.

Mes amis du GOLFA

Photo courtoisie

La version automnale de la Coupe Golfa 2021, compétition amicale de golf, de 54 trous, initiée il y a quelques années par Joël Godin et Christian Falardeau et qui regroupe deux fois par année (printemps et automne) 16 golfeurs/amis de la région de Québec, s’est tenue un peu à l’avance cette année (les 27, 28 et 29 août derniers) aux clubs de golf Château Bromont et Cowansville. Je ne m’en tiendrai qu’au résultat final de la compétition afin d’éviter d’éventuelles poursuites (LOL). Selon une formule complexe de handicaps (révisée après chacune des rondes) et après de nombreux calculs, la victoire est revenue au sympathique Michel Dauphinais, retraité de Bell Canada. Sur la photo, Michel (à gauche) reçoit la Coupe GOLFA des mains de Pierre Bélanger, organisateur de la compétition automne 2021 et aussi retraité, mais pour sa part du monde de l’enseignement.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 14 septembre 2020. Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), fédération sportive responsable du développement du sport au sein des institutions d’enseignement du Québec, annule la saison d’automne de sport universitaire en raison de la pandémie de COVID-19.

Anniversaires

Photo courtoisie

Gill Gauthier (photo) humoriste et imitateur de Québec, 71 ans...Louis-Alexandre Pitre, professionnel en titre au club de golf Pinegrove...Tony Finau, golfeur professionnel américain sur le PGA Tour, 32 ans...Jean Rompré, de Québec, figure marquante du tennis québécois, 67 ans...Brigitte Boisjoli, chanteuse québécoise (Star Académie en 2009), 39 ans...David Desharnais, hockeyeur professionnel évoluant avec le Fribourg-Gotteron HC, de la Ligne nationale suisse (en 2020-2021), 35 ans...Mike Ward, humoriste québécois, 48 ans...Tim Wallach, joueur de baseball, avec les Expos de 1980 à 1992, 64 ans...Claudette Taillefer, animatrice en art culinaire, mère de Marie-Josée, 85 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 14 septembre 1996 : Rose-Alma Ouellette (photo), dite « La Poune », 93 ans, comédienne, humoriste québécoise... 2017 : Grant Hart, 56 ans, musicien américain, chanteur et batteur du groupe Hüsker Dü... 2015 : Fred DeLuca, 67 ans, co-fondateur de la chaîne de restauration rapide Subway... 2014 : Miroslav Hlinka, 42 ans, hockeyeur sur glace slovaque... 2009 : Patrick Swayze, 57 ans, acteur, danseur, chanteur et auteur américain (Danse Lassive) ... 2007 : Jacques Martin, 74 ans, un des grands animateurs de l’histoire de la télévision publique en France... 2007 : Robert Savoie, 80 ans, baryton de renommée internationale... 1992 : Paul Martin père, 89 ans, dernier ministre survivant de l'époque de Mackenzie King... 1982 : Grace Patricia Kelly, 52 ans, devenue Princesse Grace de Monaco, actrice de cinéma.